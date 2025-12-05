Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună (P)
Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună
Primele întâlniri au ceva magic: pot fi o pierdere totală de timp… sau un moment pe care amândoi îl veți ține minte tot restul vieții! Vă chinuiți cu ce să purtați pentru următoarea întâlnire? Vedeți câteva dintre sugestiile noastre! Cine știe, poate aceasta va fi persoana care vă va face să vă simțiți cu sufletul la gură!
Cinema, cafenea, plimbare
Opți pentru o primă întâlnire clasică și v-ați întâlnit la o cafea în oraș? Atunci ai o mulțime de opțiuni! Rochiile sunt cea mai populară opțiune, alese cu nerăbdare de femei și fete din întreaga lume. Caută rochii cu mânecă lungă în reducerile de sezon: acolo poți găsi stiluri la modă la prețuri foarte mici.
• Dacă ești fană a stilului pin-up, rochiile ultra-feminine cu buline sunt o opțiune excelentă: se potrivesc perfect cu genți mici și un cardigan cu nasturi.
• Pentru minimaliste, o rochie neagră cu mânecă lungă, din material tricotat neted, este perfectă: mulată, clasică și versatilă. O poți purta la o întâlnire, dar și la serviciu, la universitate sau la teatru.
• Îți dorești ceva cu o atmosferă confortabilă de iarnă? Vezi rochiile mini cu guler înalt inspirate de moda anilor 1960. Cizmele înalte, cum ar fi cizmele până la genunchi, se potrivesc perfect cu ele.
• Îți place un look dramatic, îndrăzneț și jocul cu contrastele? Asortează o rochie midi din șifon cu model cu o jachetă din piele ecologică. Asortează această ținută cu botine groase, cu șireturi, și nu uita de bijuterii îndrăznețe!
Reducerile din decembrie sunt, de asemenea, un moment excelent pentru a căuta stiluri de vară ușoare: datorită extrasezonului, poți găsi niște oferte cu adevărat grozave.
Confortul este esențial
O întâlnire activă? O idee grozavă! Acest lucru nu numai că vă va permite să stați de vorbă, dar și să vă cunoașteți dintr-o perspectivă complet diferită. Dacă plănuiți o plimbare cu bicicleta, role sau alpinism, veți avea nevoie și de ținute confortabile și sport. Cum să arăți bine în timp ce faci mișcare? Alege-ți culorile preferate! O idee bună ar putea fi să creezi o ținută bazată pe un set de hanorace: pantaloni și un hanorac din aceeași culoare. Acest lucru va asigura o coeziune a aspectului tău – poți opta pentru griuri și negre clasice sau poți încerca culori mai puțin tipice, cum ar fi roz, vișiniu sau maro. Bijuteriile, cum ar fi cerceii rotunzi, te vor ajuta să adaugi o notă de feminitate acestui look. Vrei să-ți etalezi subtil influențele culturii pop? Poți face acest lucru cu șosete cu motive din benzi desenate sau filme.
Mult pentru puțin
Vrei o selecție cu adevărat extinsă, chiar dacă bugetul tău nu este impresionant? Înțelegem perfect! Atunci, cel mai bun moment pentru a-ți actualiza garderoba este în timpul reducerilor Cropp, când prețurile scad și poți găsi cu ușurință o mulțime de oferte excelente. Vei economisi bani pe jachete de iarnă, pantofi, pantaloni de trening și pulovere. Dacă nu ai chef să mergi la mall, poți căuta și promoții și reduceri online!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Nuremberg Avanpremiera Regia: James Vanderbilt Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks Gen Film: Drama, Istoric, Thriller Durată: 148 min Rating: N 15 După încheierea celui de-al Doilea […]
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Miercuri, 10 decembrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”. În Largul Mării, după Slawomir Mrozek este unul dintre cele […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Citește și: MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet Eternity / Eternitate Avanpremiera Regia: David Freyne Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți
Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți Nuielușa...
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...
Știrea Zilei
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...
Curier Județean
FOTO | Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”
Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri!...
FOTO | ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii Secția...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
MESAJE de MOS NICOLAE 2024. SMS-uri, urări și felicitări pe care le poți trimite de Sfântul Nicolae
Mesaje de SFANTUL Nicolae – 6 decembrie 2024 • Mesaje de Moș Nicolae • SMS-uri, URĂRI, FELICITĂRI haioase şi amuzante...
Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae cu nobilul sărac și fetele pe care nu le putea mărita
Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae sau a Sfântului Nicolae, cu nobilul sărac și fetele pe care nu...