Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună (P)

Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună

Primele întâlniri au ceva magic: pot fi o pierdere totală de timp… sau un moment pe care amândoi îl veți ține minte tot restul vieții! Vă chinuiți cu ce să purtați pentru următoarea întâlnire? Vedeți câteva dintre sugestiile noastre! Cine știe, poate aceasta va fi persoana care vă va face să vă simțiți cu sufletul la gură!

Cinema, cafenea, plimbare

Opți pentru o primă întâlnire clasică și v-ați întâlnit la o cafea în oraș? Atunci ai o mulțime de opțiuni! Rochiile sunt cea mai populară opțiune, alese cu nerăbdare de femei și fete din întreaga lume. Caută rochii cu mânecă lungă în reducerile de sezon: acolo poți găsi stiluri la modă la prețuri foarte mici.

• Dacă ești fană a stilului pin-up, rochiile ultra-feminine cu buline sunt o opțiune excelentă: se potrivesc perfect cu genți mici și un cardigan cu nasturi.

• Pentru minimaliste, o rochie neagră cu mânecă lungă, din material tricotat neted, este perfectă: mulată, clasică și versatilă. O poți purta la o întâlnire, dar și la serviciu, la universitate sau la teatru.

• Îți dorești ceva cu o atmosferă confortabilă de iarnă? Vezi rochiile mini cu guler înalt inspirate de moda anilor 1960. Cizmele înalte, cum ar fi cizmele până la genunchi, se potrivesc perfect cu ele.

• Îți place un look dramatic, îndrăzneț și jocul cu contrastele? Asortează o rochie midi din șifon cu model cu o jachetă din piele ecologică. Asortează această ținută cu botine groase, cu șireturi, și nu uita de bijuterii îndrăznețe!

Reducerile din decembrie sunt, de asemenea, un moment excelent pentru a căuta stiluri de vară ușoare: datorită extrasezonului, poți găsi niște oferte cu adevărat grozave.

Confortul este esențial

O întâlnire activă? O idee grozavă! Acest lucru nu numai că vă va permite să stați de vorbă, dar și să vă cunoașteți dintr-o perspectivă complet diferită. Dacă plănuiți o plimbare cu bicicleta, role sau alpinism, veți avea nevoie și de ținute confortabile și sport. Cum să arăți bine în timp ce faci mișcare? Alege-ți culorile preferate! O idee bună ar putea fi să creezi o ținută bazată pe un set de hanorace: pantaloni și un hanorac din aceeași culoare. Acest lucru va asigura o coeziune a aspectului tău – poți opta pentru griuri și negre clasice sau poți încerca culori mai puțin tipice, cum ar fi roz, vișiniu sau maro. Bijuteriile, cum ar fi cerceii rotunzi, te vor ajuta să adaugi o notă de feminitate acestui look. Vrei să-ți etalezi subtil influențele culturii pop? Poți face acest lucru cu șosete cu motive din benzi desenate sau filme.

Mult pentru puțin

Vrei o selecție cu adevărat extinsă, chiar dacă bugetul tău nu este impresionant? Înțelegem perfect! Atunci, cel mai bun moment pentru a-ți actualiza garderoba este în timpul reducerilor Cropp, când prețurile scad și poți găsi cu ușurință o mulțime de oferte excelente. Vei economisi bani pe jachete de iarnă, pantofi, pantaloni de trening și pulovere. Dacă nu ai chef să mergi la mall, poți căuta și promoții și reduceri online!

