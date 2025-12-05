Rămâi conectat

Monden-Clubbing

Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună (P)

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună

Primele întâlniri au ceva magic: pot fi o pierdere totală de timp… sau un moment pe care amândoi îl veți ține minte tot restul vieții! Vă chinuiți cu ce să purtați pentru următoarea întâlnire? Vedeți câteva dintre sugestiile noastre! Cine știe, poate aceasta va fi persoana care vă va face să vă simțiți cu sufletul la gură!

Cinema, cafenea, plimbare

Opți pentru o primă întâlnire clasică și v-ați întâlnit la o cafea în oraș? Atunci ai o mulțime de opțiuni! Rochiile sunt cea mai populară opțiune, alese cu nerăbdare de femei și fete din întreaga lume. Caută rochii cu mânecă lungă în reducerile de sezon: acolo poți găsi stiluri la modă la prețuri foarte mici.

• Dacă ești fană a stilului pin-up, rochiile ultra-feminine cu buline sunt o opțiune excelentă: se potrivesc perfect cu genți mici și un cardigan cu nasturi.

• Pentru minimaliste, o rochie neagră cu mânecă lungă, din material tricotat neted, este perfectă: mulată, clasică și versatilă. O poți purta la o întâlnire, dar și la serviciu, la universitate sau la teatru.

• Îți dorești ceva cu o atmosferă confortabilă de iarnă? Vezi rochiile mini cu guler înalt inspirate de moda anilor 1960. Cizmele înalte, cum ar fi cizmele până la genunchi, se potrivesc perfect cu ele.

• Îți place un look dramatic, îndrăzneț și jocul cu contrastele? Asortează o rochie midi din șifon cu model cu o jachetă din piele ecologică. Asortează această ținută cu botine groase, cu șireturi, și nu uita de bijuterii îndrăznețe!

Reducerile din decembrie sunt, de asemenea, un moment excelent pentru a căuta stiluri de vară ușoare: datorită extrasezonului, poți găsi niște oferte cu adevărat grozave.

Confortul este esențial

O întâlnire activă? O idee grozavă! Acest lucru nu numai că vă va permite să stați de vorbă, dar și să vă cunoașteți dintr-o perspectivă complet diferită. Dacă plănuiți o plimbare cu bicicleta, role sau alpinism, veți avea nevoie și de ținute confortabile și sport. Cum să arăți bine în timp ce faci mișcare? Alege-ți culorile preferate! O idee bună ar putea fi să creezi o ținută bazată pe un set de hanorace: pantaloni și un hanorac din aceeași culoare. Acest lucru va asigura o coeziune a aspectului tău – poți opta pentru griuri și negre clasice sau poți încerca culori mai puțin tipice, cum ar fi roz, vișiniu sau maro. Bijuteriile, cum ar fi cerceii rotunzi, te vor ajuta să adaugi o notă de feminitate acestui look. Vrei să-ți etalezi subtil influențele culturii pop? Poți face acest lucru cu șosete cu motive din benzi desenate sau filme.

Mult pentru puțin

Vrei o selecție cu adevărat extinsă, chiar dacă bugetul tău nu este impresionant? Înțelegem perfect! Atunci, cel mai bun moment pentru a-ți actualiza garderoba este în timpul reducerilor Cropp, când prețurile scad și poți găsi cu ușurință o mulțime de oferte excelente. Vei economisi bani pe jachete de iarnă, pantofi, pantaloni de trening și pulovere. Dacă nu ai chef să mergi la mall, poți căuta și promoții și reduceri online!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Monden-Clubbing

Monden-Clubbing

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 decembrie 2025

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Nuremberg Avanpremiera Regia: James Vanderbilt Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks Gen Film: Drama, Istoric, Thriller Durată: 148 min Rating: N 15 După încheierea celui de-al Doilea […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 decembrie 2025

De

10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Miercuri, 10 decembrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”.  În Largul Mării, după Slawomir Mrozek este unul dintre cele […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum o săptămână

în

28 noiembrie 2025

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Citește și: MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet Eternity / Eternitate Avanpremiera Regia: David Freyne Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți

Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți Nuielușa...
Actualitateacum 4 ore

Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025

Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 6 ore

FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari

FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Ştirea zileiacum 8 ore

Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere

Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...

Curier Județean

Curier Județeanacum 37 de minute

FOTO | Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”

Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri!...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii

ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii Secția...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 11 ore

Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Politică Administrațieacum o săptămână

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 minute

MESAJE de MOS NICOLAE 2024. SMS-uri, urări și felicitări pe care le poți trimite de Sfântul Nicolae

Mesaje de SFANTUL Nicolae – 6 decembrie 2024 • Mesaje de Moș Nicolae • SMS-uri, URĂRI, FELICITĂRI haioase şi amuzante...
Opinii - Comentariiacum o oră

Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae cu nobilul sărac și fetele pe care nu le putea mărita

Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae sau a Sfântului Nicolae, cu nobilul sărac și fetele pe care nu...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea