Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului
Regulile de circulație ar putea fi modificate semnificativ pentru șoferii aflați la început de drum. Guvernul și-a exprimat acordul pentru un proiect de lege care restricționează accesul acestora la autovehicule puternice în primii doi ani de la obținerea permisului.
Limita raportului putere/masă pentru șoferii noi
Conform proiectului, persoanele care au obținut permisul categoria B de mai puțin de doi ani nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,07 kW/kg. Scopul măsurii este reducerea riscului de accidente grave, pe fondul unor tragedii recente implicând tineri șoferi.
Printre cazurile citate se numără cel al lui Vlad Pascu, care, în august 2023, a provocat un accident mortal în apropierea localității 2 Mai, județul Constanța, ucigând doi tineri și rănind alte două persoane. Autorul a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
Excepții pentru anumite situații
Proiectul prevede și câteva situații în care restricția nu se aplică:
* Dacă în mașină se află un conducător cu permis valabil pentru aceeași categorie, cu vechime de minimum 10 ani;
* Dacă vehiculul este folosit exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, iar șoferul poate demonstra că utilizarea face parte din atribuțiile de serviciu.
Astfel, legislația urmărește să combine siguranța rutieră cu flexibilitatea necesară în cazuri profesionale, protejând totodată tinerii conducători auto de riscuri majore în trafic.
