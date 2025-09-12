Tinerii din România preferă joburile de acasă: Aproape 15% aplică pentru remote, în timp ce doar 1,1% mai vor să lucreze în străinătate

Tinerii din România preferă joburile de acasă: Aproape 15% aplică pentru locurile de muncă remote, în timp ce doar 1,1% mai vor să lucreze în străinătate

Vacanța de vară s-a încheiat, iar pentru mulți tineri începutul lui septembrie a însemnat și momentul în care s-au pus serios pe treabă și au început să caute locuri de muncă. Fie că vorbim de primul job sau de o schimbare de carieră, cei cu vârste între 18 și 24 de ani au generat, în prima săptămână din septembrie, aproximativ 30.000 de aplicări pe zi. Asta înseamnă aproape o treime din totalul aplicărilor și îi apropie foarte mult de categoria 25–35 de ani, care în mod normal domină piața.

Cei mai mulți tineri se uită la joburi de început, acolo unde angajatorii scot cele mai multe poziții: retail, call-center, servicii, bancar, turism sau IT/telecom. Firește, orașele mari atrag cel mai mult – București, Cluj, Iași, Timișoara și Brașov – pentru că aici există și mai multe oferte, dar și salarii mai mari.

Concret, media pe țară pentru pozițiile entry level este de 3.800 de lei net, însă în București urcă la 4.200 de lei, iar în Cluj, Iași sau Timișoara trece de 3.900 de lei.

Când vine vorba de tipul de joburi, tinerii preferă în continuare să meargă la birou. 84,2% dintre aplicări sunt pentru joburi clasice, cu prezență zilnică. Doar 14,7% merg pe varianta remote, iar numai 1,1% își doresc să lucreze în străinătate – un procent extrem de mic comparativ cu anii trecuți.

În ultima lună, pe eJobs au fost postate 25.000 de locuri de muncă, iar peste 15.000 dintre ele sunt poziții entry level, ceea ce confirmă trendul: angajatorii caută tineri, dar competiția e acerbă.

