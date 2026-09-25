Sport

Timișul Șag – CSU Alba Iulia 1-0 (0-0) | Universitarii, a doua înfrîngere consecutivă!

Dan HENEGAR

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Timișul Șag – CSU Alba Iulia 1-0 (0-0) | Universitarii, a doua înfrîngere consecutivă, în Seria 7!

CS Universitar Alba Iulia a suferit a doua înfrângere consecutivă, în deplasare, 0-1 (0-0), cu Timișul Șag, meci contând pentru etapa a șasea a Ligii 3.

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Un eșec nemeritat, în condițiile în care marile oportunități au aparținut vizitatorilor, Velțan, R. Stanciu, până la pauză, Velțan și Lupșa (debut la liga 3), după deschiderea scorului.

CSU suferă, fără victorie în stagiunea curentă, cu 3 eșecuri din ultimele 4 întâlniri și 3 întâlniri de când nu a marcat, cu o zestre precară, 3 puncte în 6 dispute (la jumătatea turului).

Nu meritam să pierdem, pentru că în acest meci ne-am prezentat bine. Dacă nu eram în inferioritate numerică, nu plecam cu mâna goală, adversarii nu au avut nicio oportunitate! Din păcate, a fost acea eliminare destul de ușor acordată, iar acea decizie a cântărit decisiv”, a spus Nicolae Ghișa.

Timișul: Antonescu – Fotoniu, Munteanu, Olaru, Sturzu – Făgărășanu/cpt. – F. Roșu, Boariu, Velcotă, R. Popa – Ivanovici; rezerve Novac, Olariu, Ștefan, Fazekas, Pațachia, Balaci, Sima. Antrenor Iulian Muntean.

CSU: Pauletti/cpt. – Cociș, Rusu, R. Popa, Gheoghiu – Velțan, Man, E. Vlad, Tamaș, R. Stanciu, Stănilă; rezerve Dreghiciu, Trifu, Adawi, Lingurar, Vlaicu, Matiș, Vancea, Lupșa, Pandor. Antrenor Nicolae Ghișa

Arbitri L. Herczeg, Cr. Bumb (ambii Hunedoara), Cl. Gogu (Caraș-Severin); rezervă P. Horvat (Hunedoara) Observatori Alina Mihoc, Beatrice Lasc (ambele Arad)

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