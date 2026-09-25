Accident pe DJ 108A: Bărbat din Sebeș, implicat într-o coliziune după ce o tânără ar fi lovit un cerb
Accident pe DJ 108A: Bărbat din Sebeș, implicat într-o coliziune după ce o tânără ar fi lovit un cerb
Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, 25 septembrie, pe DJ 108A, între localitățile Benesat și Aluniș.
O tânără de 21 de ani a fost transportată la spital după ce autoturismul pe care îl conducea ar fi lovit un animal sălbatic aflat pe carosabil, iar apoi a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din sens opus, potrivit Știrile din Sălaj.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânăra de 21 de ani, din comuna Benesat, conducea un autoturism pe Drumul Județean 108A, din direcția Benesat spre Aluniș.
La un moment dat, aceasta ar fi lovit un animal sălbatic, mai exact, un cerb, care se afla pe partea carosabilă. La volanul ansamblului de vehicule se afla un bărbat de 53 de ani, din municipiul Sebeș.
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