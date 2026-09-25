VIDEO | Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea

Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea

Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și au fost înființate, în același timp, patru specializări noi: urologie, diabetologie, gastroenterologie și oncologie.

Medicii au fost prezentați într-o întâlnire cu edilul municipiului Blaj: „Eu vreau să vă spun că ați venit într-o unitate spitalicească în care, cu siguranță, se vor face toate eforturile pentru a avea toate condițiile să vă faceți meseria. Deci acesta e un lucru pe care pot să-l afirm cu tărie și faptele o să o dovedească în continuare.

Pe de altă parte, cred că ați observat că spitalul este destul de dotat ținând cont de faptul că suntem într-o comunitate de 20.000 de locuitori și deservim undeva la 50.000 – 54.000 de cetățeni ca populație, deci suntem relativ un spital mic.

Normal, ar trebui să fim al patrulea, al cincilea spital al județului. Dar întotdeauna am fost și orgolioși, și mândri, și niciodată nu am cedat în fața nimănui”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar, la întâlnirea cu medicii.

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