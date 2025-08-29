Tichete educaționale 2025 | A fost extins termenul pentru utilizarea tichetelor educaționale aferente anului școlar 2024-2025

A fost extins termenul pentru utilizarea tichetelor educaționale aferente anului școlar 2024-2025

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Educației si Cercetării, anunță prelungirea, până la data de 31 octombrie 2025, a perioadei în care pot fi utilizate sumele aferente tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, acordate elevilor din medii defavorizate pentru anul școlar 2024–2025.

Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern de joi, 28 august 2025, în contextul în care sumele neutilizate de pe cardurile educaționale se ridica la 29.109.637 lei.

Măsura are ca scop oferirea unui timp suplimentar beneficiarilor pentru a accesa și utiliza sprijinul financiar disponibil, facilitând astfel achiziția de produse și servicii necesare elevilor pe parcursul anului școlar.

„Această măsură sprijină accesul echitabil la educație pentru copiii din familii cu venituri reduse, prin acordarea unui sprijin financiar destinat achiziționării de rechizite, articole de papetărie, îmbrăcăminte și alte produse necesare desfășurării activității școlare”, se arată într-un comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 carduri educaționale cu sprijinul de 500 lei per beneficiar. Dintre acestea, 18.228 de carduri au fost alimentate în luna august 2025, în conformitate cu validările efectuate de către Ministerul Educației si Cercetării.

Pentru anul școlar 2024–2025, MIPE a virat suma totală de 333.186.500 lei, aferentă tuturor cardurilor pentru care unitățile de învățământ au confirmat predarea către părinți sau reprezentanți legali ai copiilor eligibili.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua finanțarea acestui sprijin de 500 lei acordat anual, într-o singură tranșă, pentru elevii din medii defavorizate, pentru anii scolari 2025-2026 si 2026-2027. Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, și continuă măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020”, se precizează în comunicatul amintit.

