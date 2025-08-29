Tichete educaționale 2025 | A fost extins termenul pentru utilizarea tichetelor educaționale aferente anului școlar 2024-2025
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Educației si Cercetării, anunță prelungirea, până la data de 31 octombrie 2025, a perioadei în care pot fi utilizate sumele aferente tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, acordate elevilor din medii defavorizate pentru anul școlar 2024–2025.
Decizia a fost adoptată în ședința de Guvern de joi, 28 august 2025, în contextul în care sumele neutilizate de pe cardurile educaționale se ridica la 29.109.637 lei.
Măsura are ca scop oferirea unui timp suplimentar beneficiarilor pentru a accesa și utiliza sprijinul financiar disponibil, facilitând astfel achiziția de produse și servicii necesare elevilor pe parcursul anului școlar.
„Această măsură sprijină accesul echitabil la educație pentru copiii din familii cu venituri reduse, prin acordarea unui sprijin financiar destinat achiziționării de rechizite, articole de papetărie, îmbrăcăminte și alte produse necesare desfășurării activității școlare”, se arată într-un comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).
În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 carduri educaționale cu sprijinul de 500 lei per beneficiar. Dintre acestea, 18.228 de carduri au fost alimentate în luna august 2025, în conformitate cu validările efectuate de către Ministerul Educației si Cercetării.
Pentru anul școlar 2024–2025, MIPE a virat suma totală de 333.186.500 lei, aferentă tuturor cardurilor pentru care unitățile de învățământ au confirmat predarea către părinți sau reprezentanți legali ai copiilor eligibili.
„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua finanțarea acestui sprijin de 500 lei acordat anual, într-o singură tranșă, pentru elevii din medii defavorizate, pentru anii scolari 2025-2026 si 2026-2027. Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, și continuă măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020”, se precizează în comunicatul amintit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”
Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani”, a declarat premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern […]
CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern
CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare” Membrii Guvernului s-au reunit în ședință, ân după amiaza zilei de vineri, 29 august 2025, pentru a analiza cele șase proiecte de lege din pachetul 2 de măsuri prin care Executivul vrea să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile. […]
REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Principalele elemente ale reformelor în sănătate cuprinse în pachetul doi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete educaționale 2025 | A fost extins termenul pentru utilizarea tichetelor educaționale aferente anului școlar 2024-2025
A fost extins termenul pentru utilizarea tichetelor educaționale aferente anului școlar 2024-2025 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul...
Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”
Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din...
Știrea Zilei
VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta
Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!
Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...
Curier Județean
12-14 septembrie 2025 | „Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. Eveniment marca Lions Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia. PROGRAMUL
„Music Nights Festival”: 3 seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia, în perioada 12-14 septembrie 2025 În perioada 12-14...
UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic
ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba...
Politică Administrație
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Idei de urări, felicitări și SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Ce mesaje, urări, felicitări și SMS-uri de ”la mulți ani” puteți trimite persoanelor care își...
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...