Tichete de masă 2025 | Valoarea tichetelor de masă va crește începând cu 2026. Anunțul făcut de Ministrul Muncii

Valoarea tichetelor de masă va crește începând cu 2026. Anunțul făcut de Ministrul Muncii

Începând cu 1 ianuarie, tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei, potrivit ministrului Muncii, Petre Florin Manole, și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, Florin Jianu, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan.

Aproximativ trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România, potrivit Antena3.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a transmis Florin Manole pe Facebook.

„De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților”, a explicat Florin Jianu.

Valoarea tichetelor de masă va crește la 50 de lei începând cu 1 ianuarie 2026, față de suma actuală de 40,18 lei.

Decizia de majorare a fost discutată în contextul protestelor organizate de marile confederații sindicale în fața Guvernului. Sindicaliștii critică măsurile de austeritate adoptate de Executiv și solicită majorarea salariului minim și a pensiilor, o taxare echitabilă, precum și protejarea locurilor de muncă.

