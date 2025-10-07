Tichete de masă 2025 | Ghid complet pentru salariați: Cine are dreptul la ele, cum se acordă și în ce situații pot fi suspendate

Tichete de masă 2025 | Ce se schimbă pentru angajați și angajatori: Valoarea maximă, condițiile de acordare și noile reguli din Codul Muncii

Tichetele de masă au devenit cel mai răspândit beneficiu extrasalarial din România, fiind oferite de majoritatea companiilor private și de tot mai multe instituții publice. Deși par ușor de gestionat, în practică acestea ridică numeroase provocări juridice și contabile. De la interpretarea valorii maxime până la corelarea cu alte drepturi salariale, acordarea tichetelor în 2025 poate genera neclarități și chiar sancțiuni.

Valoarea maximă a unui tichet de masă rămâne de 40,18 lei, potrivit Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025, valabil pentru prima jumătate a anului și prelungit până în septembrie. Angajatorii pot stabili o valoare mai mică, dar nu o pot diminua ulterior, iar tichetele trebuie acordate tuturor salariaților în mod egal.

Tichetele de masă nu pot înlocui salariul de bază

Tichetele de masă sunt beneficii extrasalariale și nu fac parte din salariul de bază stabilit prin contractul individual de muncă. Ele se acordă exclusiv pentru zilele efectiv lucrate și nu pot fi folosite pentru a compensa un salariu sub nivelul minim legal.

Dacă un angajator plătește un salariu net mai mic și justifică diferența prin tichetele de masă, practica este ilegală. Codul muncii stabilește clar că salariul minim brut pe țară – 4.050 lei în 2025 – trebuie acordat integral, fără a include beneficii suplimentare. Inspectoratele teritoriale de muncă pot aplica amenzi în astfel de situații.

Creșterea salariului minim nu poate fi compensată prin tichete

Când Guvernul majorează salariul minim brut, angajatorii trebuie să actualizeze contractele individuale de muncă. Diferența nu poate fi acoperită prin tichete, prime sau alte beneficii, deoarece acestea nu se includ în salariul de bază.

În practică, unii angajatori aleg să mențină același salariu brut și să ofere mai multe tichete, însă această metodă încalcă legislația. ITM poate constata că salariul minim nu este respectat, chiar dacă veniturile totale depășesc pragul legal.

Munca suplimentară și absențele nu dau dreptul la tichete

Conform Legii nr. 165/2018, tichetele de masă se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate. Zilele libere pentru urgențe familiale, concediile medicale sau absențele motivate ori nemotivate nu dau dreptul la tichete, chiar dacă sunt plătite.

De asemenea, orele suplimentare nu pot fi recompensate cu tichete, ci doar prin timp liber sau un spor de cel puțin 75%. Acordarea tichetelor în locul sporului reprezintă o abatere de la Codul muncii.

Drepturi egale pentru salariații mobili și telesalariați

Pentru angajații mobili, cei care lucrează în deplasare, indemnizația de mobilitate nu exclude tichetele de masă, cele două având scopuri diferite. Indemnizația compensează deplasările, iar tichetele acoperă cheltuielile de hrană.

De asemenea, telesalariații beneficiază de aceleași drepturi ca și colegii lor din birou. Legea telemuncii garantează egalitatea de tratament, astfel că angajatorii nu pot suspenda acordarea tichetelor doar pentru că activitatea se desfășoară de acasă.

Tichetele de masă nu pot fi poprite și nu sunt venituri salariale

Tichetele de masă au o natură juridică distinctă, ele nu sunt venituri salariale și nu pot fi supuse popririi. Fiind destinate exclusiv achitării mesei sau cumpărării de produse alimentare, nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor.

Prin urmare, chiar și salariații cu popriri pe salariu primesc tichetele integral.

