Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Deși tichetele de masă sunt unul dintre cele mai frecvente beneficii extrasalariale oferite angajaților din România, ele rămân totodată printre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor acestora.
În numeroase companii, tichetele de masă sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără a apărea explicit și în contractele individuale de muncă. Conform legislației actuale, această practică este incorectă și poate conduce la pierderea garanției juridice a dreptului angajatului de a primi acest beneficiu.
Codul Muncii prevede că toate elementele care au caracter permanent trebuie incluse în contractul individual de muncă (CIM), nu doar menționate într-un regulament intern. Astfel, articolul 17 din Codul Muncii stabilește obligația angajatorului de a informa candidatul, înainte de semnarea contractului, despre toate componentele veniturilor salariale: salariul de bază, bonusurile, sporurile, tichetele de valoare, contribuțiile suportate de angajator, precum și alte beneficii acordate în bani sau în natură.
Legea nu impune dreptul la tichete de masă pentru toți angajatorii, ci doar o opțiune pe care ei o pot introduce prin contracte sau politici interne. Mai exact, decizia de acordare a tichetelor de masă este stabilită la nivelul fiecărei organizații, prin:
Contractul colectiv de muncă (CCM) , negociat între angajator și reprezentanții salariaților;
Regulamentul intern , care descrie regulile generale privind categoriile de angajați eligibili, condițiile de acordare și situațiile în care tichetele nu se plătesc (de exemplu, concedii fără plată sau absențe nemotivate);
Contractul individual de muncă (CIM) , care transformă beneficiul într-un drept garantat pentru fiecare angajat.
Valoarea maximă a unui tichet de masă este periodic actualizată printr-un ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerul Finanțelor, potrivit Legii nr. 165/2018. În 2025, valoarea unui tichet de masă este de 40 de lei pe zi lucrătoare, iar plafonul se indexează semestrial în funcție de inflație.
Toți angajații cu contract individual de muncă pot beneficia de tichete, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau parțială, cu condiția ca angajatorul să fi stabilit acordarea acestora printr-un act oficial.
