Testul HPV nu este inclus încă în analize și decontare, deși România are cea mai mare rată a mortalității din UE cauzată de cancer de col uterin

România rămâne țara cu cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, cu peste 400 de decese evitabile la 100.000 de locuitori. În ciuda acestei situații alarmante, testul HPV, esențial pentru depistarea precoce a bolii, nu este încă inclus în analizele decontate, ceea ce limitează accesul femeilor la screening eficient și prevenție reală.

Conform datelor OECD, rata de screening pentru cancerul de col uterin a fost de doar 6% în 2023, una dintre cele mai scăzute din UE, iar speranța de viață sănătoasă la 60 de ani pentru femei este de doar 14,4 ani. În paralel, finanțarea pentru prevenție rămâne extrem de redusă, reprezentând doar 1% din totalul cheltuielilor curente de sănătate.

Vaccinarea anti-HPV evoluează lent: în 2024 au fost vaccinate 161.144 de persoane, iar testările HPV au fost sub 1.000 în același an. În primele nouă luni ale anului 2025, numărul testărilor a crescut la peste 17.000, însă această creștere nu este suficientă pentru a schimba traiectoria actuală a bolii.

România nu doar că înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE, dar și cea mai mare mortalitate, ceea ce subliniază necesitatea urgentă a unor măsuri concrete de prevenție, acces facil la screening și vaccinare extinsă. Specialiștii și decidenții recomandă introducerea imediată a testului HPV în lista analizelor decontate, extinderea programelor de screening populațional și creșterea campaniilor de informare publică.

Fără intervenții rapide și coordonate, România riscă să rămână în continuare fruntașă într-un top nedorit al mortalității prin cancer de col uterin în Europa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI