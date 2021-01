Terapie nouă pentru bolnavii cu COVID-19 la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Virgil Musta: „Unii scapă de intubare, ceea ce este foarte important!”

Pacienții infectați cu COVID-19, din cadrul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, au parte de o nouă terapie, despre care medicul Virgul Musta a explicat în amănunt pentru DCNEWS.ro.

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara au apelat la o nouă terapie pentru bolnavii cu plămânii afectaţi de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, bazată pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scădere a numărului internaţilor care pot ajunge în secţiile de Terapie Intensivă.

Noul tip de terapie medicală foloseşte aparate cu canulă nazală cu flux mare de oxigen, HFNC (high flow nasal canula), pentru pacienţii cu forme moderate şi severe de infecţie cu noul coronavirus. Este vorba despre un aparat portabil, care asigură primirea de către pacient a unui debit de oxigen umidificat şi încălzit, care poate ajunge până la 60 de litri/minut, în comparaţie cu debitul de oxigen asigurat de instalaţiile standard din unităţile sanitare, care au un debit de până la 15 litri/minut, potrivit unui comunicat al Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Timişoara.

Ce presupune această terapie. Medicul Virgil Musta, răspuns în exclusivitate pentru DC NEWS

„Sunt pacienți care vin cu forme severe de boală, cu afectare mare de plămâni, pentru 60%, și care necesită un debit mai mare de oxigen. Există mai multe echipamente care să dea această terapie salvatoare de viață, și anume oxigenul. Există concentratoare care pot să dea un debit de 5 litri. În perete, noi avem stații de oxigen care dau în jur de 15 litri de oxigen, dar acest „high flow therapy” (n.r. sau HFNC – high flow nasal canula) poate să dea 30 – până la 60 de litri de oxigen, care să trimită sub presiune la pacient acest oxigen ca să poată respira.

Din fericire, am avut sponsori care ne-au finanțat ca să luam aceste echipamente, am luat patru echipamente din câte știu eu. Reprezintă un avantaj pentru pacient, pentru că au o șansă în plus de a fi tratați, fără să trebuiască să fie intubați. Este o terapie de suport pentru cei în forme severe, înainte de a fi intubați. Unii scapă de intubare, ceea ce este foarte important!”, a declarat medicul Virgil Musta, în exclusivitate pentru DC NEWS.

„Mai confortabil şi mai bine tolerat decât sistemele de ventilaţie noninvazivă cu mască”

„Folosim aceste aparate la pacienţii cu probleme respiratorii grave. Prin utilizarea lor reuşim să reducem ceea ce numim spaţiul mort pulmonar. Prin aplicarea acestui tratament, prin folosirea aparatului HFNC, este redus efortul respirator al pacientului. Gazul pe care îl primeşte bolnavul este încălzit, este adus la temperatura corpului uman şi este umidificat. Trebuie spus că inclusiv tubul de transport este încălzit pentru a preveni răcirea aerului şi condensarea vaporilor de apă. Această umidificare a aerului este foarte importantă întrucât, dacă nu ar avea loc, procedura ar face mai mult rău decât bine.

Mai mult, datorită canulei, este mai confortabil şi mai bine tolerat decât sistemele de ventilaţie noninvazivă cu mască. Principalul avantaj este că putem să îi ajutam pe colegii noştri din ATI, să degrevăm Secţia de Terapie Intensivă”, spune medicul pneumolog Monica Marc, citează Agerpres.