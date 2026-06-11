Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat din Șibot, dispărut după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit de mai multe zile. Familia și poliția îl caută

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

ALERTĂ în Alba: Bărbat din Șibot, dispărut după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit de mai multe zile. Familia și poliția îl caută

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din comuna Șibot. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 6 iunie 2026, polițiștii din Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că unchiul său, GIURGIU GHEORGHE, în vârstă de 68 de ani, a plecat de la domiciliul său, la data de 5 iunie, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent.

Bărbatul are următoarele semnalmente:
* 170 m înălțime;
* 55 de kilograme;
* Păr șaten;
* Ochi albaștri.
La momentul dispariției, purta pulover roșu și pantaloni negri, cizme negre și o căciulă de culoare închisă.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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