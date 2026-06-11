11-12 iunie 2026 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, vijelii cu rafale de 70…90 km/h și grindină
11-12 iunie 2026 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, vijelii cu rafale de 70…90 km/h și grindină
Meteorologii ANM au emis joi dimineața o atenționare meteo cod portocaliu de furtuni, instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ, valabilă în Alba, în intervalul 11.06.2026 ora 12.00 pana in 12.06.2026 ora 10.00.
Fenomene meteo așteptate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70…90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat peste 70 l/mp.
Recomandări pentru populație
-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise https://www.meteoromania.ro/avertizari/
Accesați https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
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