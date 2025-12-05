Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere

Planul a doi tineri din Sebeș de a da ,,lovitura” la o casă aflată în construcție a fost dejucat în timp real, chiar de către proprietar.

Un tânăr de 18 ani din municipiul Sebeș a ajuns în arestul poliției pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă la furt calificat. Acesta, împreună cu un alt tânăr de 19 ani, a fost prins în flagrant de polițiști într-un imobil aflat în construcție, în seara zilei de 3 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 18 ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

În seara zilei de 3 decembrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că a observat, pe camerele de supraveghere amplasate în imobilul său aflat în construcție, două persoane necunoscute.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și i-au surprins, în incinta imobilului, pe doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din municipiul Sebeș, care ar fi pătruns în imobil cu scopul de a sustrage bunuri.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

