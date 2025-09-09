Telefon pierdut la eveniment, găsit de jandarm. Mesajul emoționant al unui tânăr din Câlnic: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc”
Și-a pierdut telefonul, iar un jandarm i l-a înapoiat: Mesaj emoționant de mulțumire de la proprietar: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc”
Un tânăr din Câlnic a mulțumit public Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian pentru profesionalismul de care a dat dovadă în găsirea și returnarea telefonului său pierdut la un eveniment cultural-artistic din Sebeș. Telefonul a fost descoperit în Parcul Arini, iar jandarmul a reușit rapid să-l predea proprietarului prin identificarea acestuia cu ajutorul grupurilor de socializare.
„Doresc să mulțumesc Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și implicit plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian care a dat dovadă de profesionalism și implicare găsindu-mi telefonul pierdut.
Doresc să-i mulțumesc că mi-a înapoiat telefonul în bună stare, deși nu credeam că o să mi-l mai găsesc.”
Acestea sunt cuvintele unui tânăr din localitatea Câlnic, care și-a pierdut telefonul la un eveniment cultural-artistic ce s-a desfășurat în Sebeș în urmă cu câteva zile și care și-a exprimat în scris recunoștința față de implicarea jandarmului, apreciind promptitudinea și seriozitatea cu care a acționat în găsirea proprietarului și returnarea bunului pierdut.
„Telefonul mobil a fost găsit în Parcul Arini din Municipiul Sebeș, în proximitatea locului unde colegul nostru își desfășura serviciul. Deși acesta era blocat și nu putea fi accesat, jandarmul a scris pe mai multe grupuri de socializare în vederea identificării proprietarului, reușind în final să stabilească persoana deținătoare și să îi returneze telefonul mobil” – au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba subliniază importanța spiritului civic, a corectitudinii și a respectului față de comunitate, valori pe care cadrele instituției le demonstrează zi de zi, prin fapte concrete în sprijinul cetățenilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile
Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile Parcarea din spatele Tribunalului Alba prinde contur. „Se muncește in ritm alert, spre rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale municipiului Alba Iulia. În spatele Tribunalului, proiectul care include 34 locuri de parcare și spații verzi, pentru a păstra […]
VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia
Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia ISU Alba a organizat, marți, 9 septembrie 2025, activități speciale cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie. Evenimentul a avut loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia și a […]
VIDEO | Siguranța la școală, prioritate pentru polițiștii din Alba: Reguli simple pentru un an școlar fără incidente
Începerea anului școlar 2025-2026: IPJ Alba transmite sfaturi pentru protecția elevilor și prevenirea situațiilor de risc O nouă etapă a început pentru elevii din Alba odată cu deschiderea oficială a anului școlar 2025-2026, iar Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a lansat un mesaj de prevenire și siguranță pentru toți participanții la procesul educațional. Prin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
În comuniune de rugăciune pentru sănătatea Cardinalului Lucian Mureșan. Mesajul Arhieparhiei Blajului
Solidaritate și rugăciune pentru sănătatea Cardinalului Lucian Mureșan: Arhieparhia Blajului cheamă credincioșii la comuniune Arhieparhia Blajului a transmis un mesaj...
Profesorii continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”
Profesorii își continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă” Profesorii din întreaga țară au...
Știrea Zilei
VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
Un șofer din Alba surprins în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să...
Curier Județean
FOTO | Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile
Noua parcare din spatele Tribunalului Alba prinde contur: Câte locuri de parcare vor fi disponibile Parcarea din spatele Tribunalului Alba...
VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia
Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia ISU...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE
Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...