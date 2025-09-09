Telefon pierdut la eveniment, găsit de jandarm. Mesajul emoționant al unui tânăr din Câlnic: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc”

Și-a pierdut telefonul, iar un jandarm i l-a înapoiat: Mesaj emoționant de mulțumire de la proprietar: „Nu credeam că o să mi-l mai găsesc”

Un tânăr din Câlnic a mulțumit public Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian pentru profesionalismul de care a dat dovadă în găsirea și returnarea telefonului său pierdut la un eveniment cultural-artistic din Sebeș. Telefonul a fost descoperit în Parcul Arini, iar jandarmul a reușit rapid să-l predea proprietarului prin identificarea acestuia cu ajutorul grupurilor de socializare.

„Doresc să mulțumesc Detașamentului 5 Jandarmi Sebeș și implicit plutonierului adjutant șef Aluaș Cristian care a dat dovadă de profesionalism și implicare găsindu-mi telefonul pierdut.

Doresc să-i mulțumesc că mi-a înapoiat telefonul în bună stare, deși nu credeam că o să mi-l mai găsesc.”

Acestea sunt cuvintele unui tânăr din localitatea Câlnic, care și-a pierdut telefonul la un eveniment cultural-artistic ce s-a desfășurat în Sebeș în urmă cu câteva zile și care și-a exprimat în scris recunoștința față de implicarea jandarmului, apreciind promptitudinea și seriozitatea cu care a acționat în găsirea proprietarului și returnarea bunului pierdut.

„Telefonul mobil a fost găsit în Parcul Arini din Municipiul Sebeș, în proximitatea locului unde colegul nostru își desfășura serviciul. Deși acesta era blocat și nu putea fi accesat, jandarmul a scris pe mai multe grupuri de socializare în vederea identificării proprietarului, reușind în final să stabilească persoana deținătoare și să îi returneze telefonul mobil” – au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba subliniază importanța spiritului civic, a corectitudinii și a respectului față de comunitate, valori pe care cadrele instituției le demonstrează zi de zi, prin fapte concrete în sprijinul cetățenilor.

