Tehnologie de ultimă generație la Muzeul Principia: soluțiile Daikin optimizează confortul unui spațiu istoric de referință

Ioana Oprean

acum 2 ore

Refacerea recentă a Muzeului Principia din Alba Iulia marchează nu doar o nouă etapă în valorizarea patrimoniului local, ci și integrarea unei infrastructuri tehnice moderne, menită să ofere vizitatorilor o experiență de calitate într-un spațiu cu volum mare, circulație intensă și cerințe climatice complexe.

Pentru a răspunde acestor nevoi, în cadrul proiectului au fost instalate soluții de climatizare furnizate de Daikin, brand recunoscut la nivel mondial pentru performanță, eficiență energetică și tehnologie avansată.

Un spațiu istoric protejat prin soluții climatice controlate cu precizie

Muzeul Principia reunește fragmente arhitecturale romane, elemente originale de zidărie și zone expoziționale care necesită un control strict al temperaturii și circulației aerului. Diferențele mari de volum, deschiderea spațiilor și fluxul constant de vizitatori impun utilizarea unor echipamente capabile să asigure stabilitate termică, reducerea variațiilor bruște și funcționare silențioasă — toate acestea fiind caracteristici definitorii ale sistemelor Daikin.

Echipamentele Daikin instalate la Muzeul Principia

1. Unitate exterioară Daikin VRV IV Loop

Sistemul VRV IV Loop este recunoscut internațional pentru eficiența sa în clădirile mari și complexe.

În cadrul muzeului, această unitate:

• distribuie agent frigorific către toate unitățile interioare ale clădirii;
• permite răcire și încălzire simultană, în funcție de cerințele zonelor;
• minimizează pierderile energetice datorită circuitului în buclă;
• asigură o instalare flexibilă, adaptată particularităților arhitecturale ale muzeului.

Acest tip de tehnologie este preferat în instituții culturale de mari dimensiuni tocmai pentru că menține un microclimat constant, protejând atât patrimoniul expus, cât și confortul vizitatorilor.

2. Controlul climatic, rafinat la nivel de detaliu: termostatul Daikin Madoka – BRC1H

Controlerul mural Madoka oferă o interfață modernă, intuitivă, adaptată și pentru spații cu cerințe de exploatare intensivă.

Acesta:

• reglează temperatura cu o precizie ridicată;
• permite selectarea modului de funcționare (răcire / încălzire);
• afișează informațiile esențiale pe un ecran minimalist;
• oferă ajustare rapidă prin butoane tactile.

Într-un muzeu care primește vizitatori pe tot parcursul zilei, schimbările rapide ale parametrilor climatici sunt esențiale pentru menținerea unui confort constant.

3. Unități interioare Daikin FXNQ – performanță în spații mari

Aceste unități ductabile sunt responsabile pentru distribuția uniformă a aerului în interiorul muzeului.

Ele:

• primesc agentul termic de la unitatea exterioară;
• încălzesc sau răcesc aerul în funcție de necesar;
• asigură o circulație optimă datorită ventilatoarelor interne;
• mențin temperatura setată fără variații bruște.

Prin designul lor compact, aceste unități pot fi integrate discret în spații istorice unde estetica este la fel de importantă precum confortul.

De ce Daikin este alegerea firească pentru un obiectiv cultural major

Fiabilitate pe termen lung – un aspect esențial în clădiri care trebuie să funcționeze fără întreruperi.
Eficiență energetică ridicată, un element indispensabil în gestionarea costurilor unei instituții publice.
Silențiozitate, criteriu critic într-un spațiu expozițional.
Control climatic adaptativ, esențial pentru conservarea corectă a patrimoniului istoric.

Prin integrarea acestor soluții, Muzeul Principia beneficiază de o infrastructură tehnologică la standarde internaționale, transformându-se într-un model de bune practici pentru instituțiile culturale din România.

Un exemplu de modernizare inteligentă în inima Cetății Alba Carolina

Refacerea muzeului și implementarea sistemelor Daikin demonstrează că patrimoniul cultural poate conviețui armonios cu tehnologia de vârf. Spațiile istorice își păstrează autenticitatea, iar vizitatorii se bucură de condiții moderne, confortabile și eficiente.

Muzeul Principia devine astfel un exemplu de integrare perfectă între trecut și viitor — un loc unde moștenirea romană este protejată de tehnologia de top a unui lider global în climatizare.

Opinii - Comentarii

24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 martie 2026

De

24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei Anual la data de 24 martie este marcată Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei (TBC), cu scopul de a face cunoscute publicului cunoştinţe esenţiale despre cauzele, prevenţia şi tratamentul acestei boli, obiectivul final fiind eradicarea acesteia. Uniunea Internaţională Împotriva Tuberculozei a propus, în 1982, ca 24 martie […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

14–18 iulie 2026 | Festivalul și masterclass-ul Barockada, la Alba Iulia: concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tinerii muzicieni

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

23 martie 2026

De

14–18 iulie 2026 | Festivalul și masterclass-ul Barockada, la Alba Iulia: concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tinerii muzicieni Un artist stabilit pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu a susținut duminică un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach, în fața unui public numeros și profund […]

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

22 martie 2026

De

22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În fiecare an, în data de 22 martie, se sătbătorește Ziua Mondială a Apei. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro. Generația […]

Citește mai mult