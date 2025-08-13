Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Alba Iulia (P)
Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Alba Iulia
Locuitorii din Alba Iulia au de anul acesta acces la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea municipiului pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobilă face parte din inițiativa companiei de a digitaliza România.
5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum sau în zonele aglomerate. Acest nou avans vine ca o confirmare în plus a faptului că Orange Romania se menține cea mai rapidă rețea fixă și mobilă de la noi din țară.
Compania a investit până la finalul lui 2024 aproximativ 265 milioane de euro în dezvoltarea tehnologiei 5G, reprezentând cea mai mare investiție de acest tip de la noi din țară. Orange rămâne operatorul cu cel mai extins portofoliu de spectru și cele mai ambițioase obiective de acoperire națională. Investițiile vor continua, pentru a oferi clienților o experiență mobilă mereu în ritm cu vremurile noastre.
Ce înseamnă trecerea la 5G?
Îmbunătățirea infrastructurii cu tehnologiile 5G rezultă în viteze mai mari la navigarea pe internet de pe dispozitive mobile: aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu prin tehnologia 5G/5G+; streaming-ul video are acum o calitate mult mai mare, fișierele pot fi transmise mult mai rapid. Însă noua tehnologia se traduce și printr-o stabilitate mult mai mare a conexiunii în locurile aglomerate și creșterea semnalului de telefonie și internet mobil la interior. 5G/5G+ deschide drumul unor transformări importante în viața de zi cu zi a locuitorilor din Alba Iulia, prin facilitarea mai multor locuințe smart, dar și a implementării de proiecte Internet of Things și Smart City legate de educație, sănătate, energie, mediu, mașini electrice.
Rețelele 5G schimbă modul în care trăim și lucrăm, pentru că fac posibil un stil de viață conectat, eficient și fără întreruperi. Mai mult, sunt esențiale pentru dezvoltarea orașelor inteligente și sustenabile. Pe măsură ce volumul de trafic se va muta majoritar din 4G, vor fi scăderi semnificative în consumul de energie. Noua tehnologie este cu până la 10 ori mai eficientă pentru aceeași cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. În plus, rețelele moderne pot intra în „mod economic” atunci când nu sunt utilizate intens, reducând impactul asupra mediului.
Conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange Romania are cea mai rapidă rețea mobilă de la noi din țară, cu viteze medii de download de 95 Mbps. Același raport arată că operatorul își menține poziția ca cel mai rapid internet fix din România cu viteze medii de download de 558 Mbps. Totodată, la finalul lui 2024, operatorului i-a fost reînnoită certificarea de cea mai bună rețea mobilă de la noi din țară de către auditorul extern independent LCC International.
„Pentru Orange Romania, inovația a fost mereu elementul constant, ceea ce a însemnat acces la cele mai noi tehnologii în aproape același ritm cu celelalte țări ale Uniunii Europene. De aceea, planurile de upgrade vor continua și anul acesta în mai multe localități: extinderea 5G/5G+, acoperirea 100% în cât mai multe orașe, dar și îmbunătățirea rețelei de servicii fixe.
În România există multe orașe care își propun să atingă neutralitatea climatică cât mai curând și care au implementat multe tehnologii ce le-au introdus în rețeaua națională a orașelor inteligente. 5G/5G+ permite implementarea unui întreg ecosistem de senzori și dispozitive inteligente de utilitate publică. Totodată, tehnologia încurajează utilizatorii casnici să introducă mai multe dispozitive smart în casele lor. Însă, o rețea mai rapidă și mai fiabilă înseamnă mai ales condiții de locuit și de lucru mai bune, o experiență care oferă mai mult loc pentru dezvoltare personală, indiferent că vorbim de pasiuni sau de profesie”, spune Marius Maican, Technology Director Orange Romania.
Digitalizarea unui oraș precum Alba Iulia înseamnă noi oportunități pentru locuitorii săi dar și noi conexiuni și comunități. Oamenii cu interese, valori și pasiuni comune sunt mai aproape prin conectivitate. Așa cum spune și noua campanie Orange, „pasiunile trec la nivelul următor în cea mai rapidă rețea”.
Alba Iulia face parte din extinderea cea mai recentă a rețelei 5G. În ultimele luni au fost pornite primele celule 5G și în Deva, Ploiești, Târgoviște, Călărași, Giurgiu, Mioveni, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației, Bistrița, Sfântu Gheorghe, Sebeș, plus extinderea acoperirii la 100% în Cluj-Napoca și Iași. Cele mai recente orașe adăugate pe harta 5G/5G+ sunt Slobozia, Piatra-Neamț, Turda, Câmpia Turzii, Zalău. Orange Romania oferă în acest moment acoperie 5G/5G+ în 63 de orașe și împrejurimi.
Mai multe detalii despre 5G/5G+ de la Orange Romania pe orange.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Mediul rural, polul sărăciei energetice în România. Două treimi din gospodării sub pragul sărăciei
Mediul rural, polul sărăciei energetice în România. Două treimi din gospodării sub pragul sărăciei Sărăcia energetică lovește cel mai puternic în mediul rural, potrivit raportului anual pentru 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE). Este nevoie urgentă de politici publice dedicate mediului rural, spun reprezentanții ORSE. Documentul scoate la iveală inegalități majore între […]
Comunicat de presă PNRR – finalizare proiect „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”
Comunicat de presă UAT COMUNA Săsciori anunță finalizarea proiectului de investiție cu titlul „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA SĂSCIORI”. Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență […]
Comunicat de presă PNRR: anunţ lansarea proiect „TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII MOLD TECHNOLOGY SRL, ACCELERAREA SUCCESULUI PRIN TEHNOLOGIE”
Comunicat de presă MOLD TECHNOLOGY SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII MOLD TECHNOLOGY SRL, ACCELERAREA SUCCESULUI PRIN TEHNOLOGIE”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Apel DIGITALIZAREA IMM- URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție...
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE. Ministru: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, 13 august 2025,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea...
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
Curier Județean
Ce cărți de identitate se eliberează la nivelul orașului Cugir: Precizări oficiale
Precizări oficiale legate de eliberarea cărților de identitate la Cugir Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cugir a...
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud: Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud, la băutură: Polițiștii...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...