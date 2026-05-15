FOTO | Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari
Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari
Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, s-a clasat pe locul I în etapa pe brigadă a competiției ,,Subofițerul/Soldatul Anului” 2026, grupa „Subofițerul Anului”, eveniment dedicat identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari.
În perioada 11-15.05.2026, la sediul comandamentului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, s-a desfășurat etapa pe brigadă a competiției „Subofițerul/Soldatul Anului”, activitate dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari din cadrul structurilor subordonate.
Competiția este organizată pe două grupe, astfel:
– grupa maiștrilor militari și subofițerilor, cu denumirea generică „Subofițerul Anului”;
– grupa soldaților și gradaților profesioniști, cu denumirea generică „Soldatul Anului”.
Pe parcursul probelor, participanții își demonstrează nivelul de pregătire profesională, rezistența fizică, spiritul de echipă și capacitatea de reacție în situații specifice mediului militar, în cadrul unor evaluări teoretice și practice.
La finalul competiției, clasamentul a fost următorul:
Grupa „Subofițerul Anului”:
Locul I – Sg. Titu Vasile-Marius (U.M. 01684 Alba-Iulia)
Locul II – Sg. Grigore Tudose (U.M. 01764 Brăila)
Locul III – Sg. Banc George (U.M. 01653 Satu Mare)
Grupa „Soldatul Anului”:
Locul I – Cap.I Simion Sergiu (U.M. 02399 Brăila)
Locul II – Sold. Băbeanu Petre-Daniel (U.M. 01766 București)
Locul III – Sold. Botez Mihai Alexandru (U.M. 01764 Brăila)
,,Activitatea reprezintă o oportunitate de afirmare profesională și totodată un prilej de consolidare a valorilor militare fundamentale: disciplină, responsabilitate, camaraderie și devotament față de misiune. Felicitări tuturor participanților pentru efortul depus și rezultatele obținute!”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Text: Plt.maj. Mugurel SCARLET
Foto: Plt.adj. Aurelian DOBRANIȘ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare Administrația locală a obținut o finanțare majoră de 9 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalul Municipal Aiud. Este cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud. Proiectul vizează modernizarea completă a corpului vechi […]
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători, în noaptea de 14 spre 15 mai, în Stația CFR Blaj. Potrivit IPJ Alba, la […]
VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Ordinea artiștilor la finala Eurovision 2026: Când va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României Organizatorii Eurovision au stabilit ordinea...
Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?”
Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi...
Știrea Zilei
FOTO | Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari
Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor...
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026 Distribuție...
VIDEO | Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”
Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni” Lucrările de edificare...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...