FOTO | Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului" 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului" 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, s-a clasat pe locul I în etapa pe brigadă a competiției ,,Subofițerul/Soldatul Anului” 2026, grupa „Subofițerul Anului”, eveniment dedicat identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari.

În perioada 11-15.05.2026, la sediul comandamentului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, s-a desfășurat etapa pe brigadă a competiției „Subofițerul/Soldatul Anului”, activitate dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari din cadrul structurilor subordonate.

Competiția este organizată pe două grupe, astfel:

– grupa maiștrilor militari și subofițerilor, cu denumirea generică „Subofițerul Anului”;
– grupa soldaților și gradaților profesioniști, cu denumirea generică „Soldatul Anului”.

Pe parcursul probelor, participanții își demonstrează nivelul de pregătire profesională, rezistența fizică, spiritul de echipă și capacitatea de reacție în situații specifice mediului militar, în cadrul unor evaluări teoretice și practice.

La finalul competiției, clasamentul a fost următorul:

Grupa „Subofițerul Anului”:

Locul I – Sg. Titu Vasile-Marius (U.M. 01684 Alba-Iulia)
Locul II – Sg. Grigore Tudose (U.M. 01764 Brăila)
Locul III – Sg. Banc George (U.M. 01653 Satu Mare)

Grupa „Soldatul Anului”:

Locul I – Cap.I Simion Sergiu (U.M. 02399 Brăila)
Locul II – Sold. Băbeanu Petre-Daniel (U.M. 01766 București)
Locul III – Sold. Botez Mihai Alexandru (U.M. 01764 Brăila)

,,Activitatea reprezintă o oportunitate de afirmare profesională și totodată un prilej de consolidare a valorilor militare fundamentale: disciplină, responsabilitate, camaraderie și devotament față de misiune. Felicitări tuturor participanților pentru efortul depus și rezultatele obținute!”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

Text: Plt.maj. Mugurel SCARLET
Foto: Plt.adj. Aurelian DOBRANIȘ

9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare

15 mai 2026

9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare Administrația locală a obținut o finanțare majoră de 9 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalul Municipal Aiud. Este cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud. Proiectul vizează modernizarea completă a corpului vechi […]

FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători

15 mai 2026

FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători, în noaptea de 14 spre 15 mai, în Stația CFR Blaj. Potrivit IPJ Alba, la […]

VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba

15 mai 2026

Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în […]

