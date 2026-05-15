FOTO | Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, ,,Subofițerul Anului” 2026, etapa pe brigadă. Competiție dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari

Sg. Titu Vasile-Marius, de la U.M. 01684 Alba-Iulia, s-a clasat pe locul I în etapa pe brigadă a competiției ,,Subofițerul/Soldatul Anului” 2026, grupa „Subofițerul Anului”, eveniment dedicat identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari.

În perioada 11-15.05.2026, la sediul comandamentului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, s-a desfășurat etapa pe brigadă a competiției „Subofițerul/Soldatul Anului”, activitate dedicată identificării și promovării celor mai bine pregătiți militari din cadrul structurilor subordonate.

Competiția este organizată pe două grupe, astfel:

– grupa maiștrilor militari și subofițerilor, cu denumirea generică „Subofițerul Anului”;

– grupa soldaților și gradaților profesioniști, cu denumirea generică „Soldatul Anului”.

Pe parcursul probelor, participanții își demonstrează nivelul de pregătire profesională, rezistența fizică, spiritul de echipă și capacitatea de reacție în situații specifice mediului militar, în cadrul unor evaluări teoretice și practice.

La finalul competiției, clasamentul a fost următorul:

Grupa „Subofițerul Anului”:

Locul I – Sg. Titu Vasile-Marius (U.M. 01684 Alba-Iulia)

Locul II – Sg. Grigore Tudose (U.M. 01764 Brăila)

Locul III – Sg. Banc George (U.M. 01653 Satu Mare)

Grupa „Soldatul Anului”:

Locul I – Cap.I Simion Sergiu (U.M. 02399 Brăila)

Locul II – Sold. Băbeanu Petre-Daniel (U.M. 01766 București)

Locul III – Sold. Botez Mihai Alexandru (U.M. 01764 Brăila)

,,Activitatea reprezintă o oportunitate de afirmare profesională și totodată un prilej de consolidare a valorilor militare fundamentale: disciplină, responsabilitate, camaraderie și devotament față de misiune. Felicitări tuturor participanților pentru efortul depus și rezultatele obținute!”, au transmis reprezentanții Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

Text: Plt.maj. Mugurel SCARLET

Foto: Plt.adj. Aurelian DOBRANIȘ

