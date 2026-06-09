Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate
Taxa la gunoi „saltă” de la 1 iulie 2026: Primăria Alba Iulia grăbește procedura pentru aprobarea noilor tarife de salubritate
Majorarea salariului minim, creșterea costurilor cu combustibilul și inflația aduc noi scumpiri pentru serviciile de salubritate în Alba Iulia și localitățile din Zona 1 a ADI Salubris. Pentru a respecta termenele impuse de intrarea în vigoare a noilor costuri, administrația locală din Alba Iulia a propus reducerea perioadei de transparență decizională de la 30 la doar 5 zile lucrătoare.
Primăria Alba Iulia se pregătește să aprobe o nouă ajustare a tarifelor de salubritate practicate de asocierea RER Vest SA – Retim Ecologic Service SA, operatorul care deservește Zona 1 – Lot 1 din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor. În acest scop, Primăria a inițiat atât un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului pentru votul în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, cât și o procedură accelerată de adoptare a documentației.
Potrivit referatului de specialitate, operatorul a solicitat modificarea tarifelor T1, T2 și T3 invocând mai multe creșteri de costuri care afectează activitatea de colectare și transport al deșeurilor. Printre acestea se numără majorarea salariului minim brut la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026, creșterea prețului combustibilului la peste 8 lei/litru, actualizarea cheltuielilor cu aditivii și lubrifianții și aplicarea indicelui inflației de 4,65% pentru alte categorii de cheltuieli.
Creșteri pentru populație și firme
Noile tarife propuse vizează atât utilizatorii casnici, cât și cei noncasnici. Pentru locuitorii din mediul urban, factura lunară aferentă colectării și gestionării deșeurilor reziduale ar urma să ajungă la 17,18 lei/persoană/lună fără TVA, respectiv aproximativ 20,79 lei cu TVA inclus. Pentru fracția reciclabilă, costul este estimat la 5,47 lei/persoană/lună cu TVA.
În paralel, tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor municipale vor ajunge la 12,66 lei/persoană/lună fără TVA pentru deșeurile reziduale și 4,88 lei/persoană/lună fără TVA pentru fracțiile reciclabile în mediul urban.
Pentru utilizatorii noncasnici, costurile sunt și mai ridicate. Tariful pentru deșeurile reziduale va fi de 199,14 lei/mc fără TVA, iar pentru deșeurile reciclabile de 120,77 lei/mc fără TVA.
Reduceri pentru colectarea selectivă
Documentația prevede și menținerea unor reduceri pentru cetățenii care colectează separat deșeurile reciclabile. În Alba Iulia, reducerea estimată este de 0,50 lei/persoană/lună, fondurile provenind din sumele încasate prin organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP). Reduceri similare sunt prevăzute și pentru Aiud, Ocna Mureș și Teiuș.
De ce se scurtează transparența decizională
Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale proiectului îl reprezintă reducerea termenului de consultare publică. Conducerea Primăriei susține că este necesară scurtarea perioadei de transparență decizională de la 30 de zile lucrătoare la doar 5 zile pentru a permite adoptarea hotărârii înaintea ședinței Adunării Generale a Asociaților ADI Salubris Alba, programată pentru 29–30 iunie 2026.
Argumentul juridic invocat este articolul 7 alineatul 13 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, care permite adoptarea accelerată a actelor normative în situații urgente sau excepționale pentru evitarea afectării interesului public.
Primarul primește mandat pentru vot
Prin proiectul de hotărâre, Consiliul Local este chemat să îi acorde primarului Gabriel Pleșa mandat special pentru a vota favorabil noile tarife în cadrul ADI Salubris Alba. Dacă proiectul va fi aprobat, tarifele modificate vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2026.
În finalul ședinței extraordinare de luni, 8 iunie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia primarul Gabriel Pleșa a anunțat că o nouă reuniune extraordinară a legislativului local va avea loc luni, 15 iunie 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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