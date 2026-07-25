Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali

Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali

Un proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru REALIZARE CENTRU DE MOBILITATE URBANĂ – INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA Alba Iulia, CF nr. 125948, jud. Alba, se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 30 iulie 2026.

În prezent suprafața de teren propusă spre detaliere este formată din o parcelă cu categorie de folosință pășune, în suprafață de 15.853 mp, conform C.F. nr. 125948 Alba Iulia, este liber de construcții, fiind reglementată prin P.U.Z. –Zonă Economică, aprobat prin H.C.L. 54/2023.

Suprafața de teren propusă detalierii este în prezent reglementată prin PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023. Conform documentației PUZ aprobate, amplasamentul face parte dintr-o zonă destinată activităților economice, logistice și de servicii, în care sunt admise funcțiuni compatibile cu infrastructura tehnică și de transport, inclusiv construcții și amenajări necesare desfășurării activităților conexe transportului rutier.

Planul urbanistic propune detalierea zonei studiate în baza reglementărilor PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023.

40 de autobuze electrice vor avea garaj și stații de încărcare

Elementul central al investiției îl reprezintă o hală destinată garării și încărcării unui parc de până la 40 de autobuze electrice. În exterior vor fi amenajate platforme pentru alte 20 de autobuze, dintre care o parte vor beneficia de stații de încărcare rapidă.

Ansamblul va include și un atelier de întreținere, spații tehnice, birouri administrative dispuse pe două niveluri și toate facilitățile necesare funcționării unui sistem modern de transport public.

Park & Ride cu peste 100 de locuri și trafic organizat inteligent

Una dintre componentele importante ale proiectului este amenajarea unui parcaj de tip Park & Ride cu 104 locuri pentru autoturisme, destinat șoferilor care vor putea lăsa mașina la periferia orașului și continua deplasarea cu transportul public.

Accesul în complex va fi realizat din viitoarea arteră cu profil de 30 de metri prevăzută prin PUZ, iar circulația interioară va fi organizată printr-un sistem cu sens unic, separat pentru autobuze, autoturisme și pietoni. Platformele sunt dimensionate inclusiv pentru trafic greu și accesul autospecialelor.

Clădire modernă, eficiență energetică și energie verde

Construcția principală va avea regim de înălțime P+2 și o înălțime maximă de aproximativ 11 metri, ocupând sub 30% din suprafața terenului, mult sub limita permisă de regulamentul urbanistic.

Încălzirea nu va utiliza gaze naturale, ci va fi asigurată prin pompe de căldură și panouri fotovoltaice, soluție care urmărește reducerea consumului energetic și creșterea eficienței clădirii. Totodată, alimentarea cu energie electrică va fi dimensionată pentru necesarul ridicat al infrastructurii de

încărcare a autobuzelor electrice.

Documentația prevede ca minimum 20% din suprafața terenului să fie amenajată ca spațiu verde, ceea ce înseamnă peste 3.000 de metri pătrați plantați.

Zonele verzi vor fi amplasate perimetral, în special spre râul Ampoi, unde va fi creată o perdea vegetală de protecție, dar și în jurul parcării Park & Ride și în apropierea acceselor pietonale, contribuind la integrarea investiției în peisajul urban.

Infrastructura edilitară va fi extinsă odată cu dezvoltarea zonei economice

Raportul arată că rețelele de apă și canalizare sunt în faza de proiectare printr-un studiu de fezabilitate care vizează întreaga zonă economică. În paralel, vor fi dezvoltate rețelele electrice necesare alimentării stațiilor de încărcare, iar întregul ansamblu va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară modernă.

Avize favorabile și undă verde pentru Consiliul Local

Documentația a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și Avizul Arhitectului-Șef. De asemenea, au fost parcurse procedurile de consultare publică, iar Direcția de Urbanism consideră că proiectul respectă toate prevederile tehnice și legale.

În aceste condiții, proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD pentru Centrul de Mobilitate Urbană poate fi supus votului Consiliului Local, reprezentând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public pregătite de administrația din Alba Iulia.