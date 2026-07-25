Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali
Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali
Un proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru REALIZARE CENTRU DE MOBILITATE URBANĂ – INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI, Mun. Alba Iulia, zona ȘOSEAUA CENTURA Alba Iulia, CF nr. 125948, jud. Alba, se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 30 iulie 2026.
În prezent suprafața de teren propusă spre detaliere este formată din o parcelă cu categorie de folosință pășune, în suprafață de 15.853 mp, conform C.F. nr. 125948 Alba Iulia, este liber de construcții, fiind reglementată prin P.U.Z. –Zonă Economică, aprobat prin H.C.L. 54/2023.
Suprafața de teren propusă detalierii este în prezent reglementată prin PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023. Conform documentației PUZ aprobate, amplasamentul face parte dintr-o zonă destinată activităților economice, logistice și de servicii, în care sunt admise funcțiuni compatibile cu infrastructura tehnică și de transport, inclusiv construcții și amenajări necesare desfășurării activităților conexe transportului rutier.
Planul urbanistic propune detalierea zonei studiate în baza reglementărilor PUZ – Zonă Economică, aprobat prin HCL nr. 54/2023.
40 de autobuze electrice vor avea garaj și stații de încărcare
Elementul central al investiției îl reprezintă o hală destinată garării și încărcării unui parc de până la 40 de autobuze electrice. În exterior vor fi amenajate platforme pentru alte 20 de autobuze, dintre care o parte vor beneficia de stații de încărcare rapidă.
Ansamblul va include și un atelier de întreținere, spații tehnice, birouri administrative dispuse pe două niveluri și toate facilitățile necesare funcționării unui sistem modern de transport public.
Park & Ride cu peste 100 de locuri și trafic organizat inteligent
Una dintre componentele importante ale proiectului este amenajarea unui parcaj de tip Park & Ride cu 104 locuri pentru autoturisme, destinat șoferilor care vor putea lăsa mașina la periferia orașului și continua deplasarea cu transportul public.
Accesul în complex va fi realizat din viitoarea arteră cu profil de 30 de metri prevăzută prin PUZ, iar circulația interioară va fi organizată printr-un sistem cu sens unic, separat pentru autobuze, autoturisme și pietoni. Platformele sunt dimensionate inclusiv pentru trafic greu și accesul autospecialelor.
Clădire modernă, eficiență energetică și energie verde
Construcția principală va avea regim de înălțime P+2 și o înălțime maximă de aproximativ 11 metri, ocupând sub 30% din suprafața terenului, mult sub limita permisă de regulamentul urbanistic.
Încălzirea nu va utiliza gaze naturale, ci va fi asigurată prin pompe de căldură și panouri fotovoltaice, soluție care urmărește reducerea consumului energetic și creșterea eficienței clădirii. Totodată, alimentarea cu energie electrică va fi dimensionată pentru necesarul ridicat al infrastructurii de
încărcare a autobuzelor electrice.
Documentația prevede ca minimum 20% din suprafața terenului să fie amenajată ca spațiu verde, ceea ce înseamnă peste 3.000 de metri pătrați plantați.
Zonele verzi vor fi amplasate perimetral, în special spre râul Ampoi, unde va fi creată o perdea vegetală de protecție, dar și în jurul parcării Park & Ride și în apropierea acceselor pietonale, contribuind la integrarea investiției în peisajul urban.
Infrastructura edilitară va fi extinsă odată cu dezvoltarea zonei economice
Raportul arată că rețelele de apă și canalizare sunt în faza de proiectare printr-un studiu de fezabilitate care vizează întreaga zonă economică. În paralel, vor fi dezvoltate rețelele electrice necesare alimentării stațiilor de încărcare, iar întregul ansamblu va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară modernă.
Avize favorabile și undă verde pentru Consiliul Local
Documentația a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și Avizul Arhitectului-Șef. De asemenea, au fost parcurse procedurile de consultare publică, iar Direcția de Urbanism consideră că proiectul respectă toate prevederile tehnice și legale.
În aceste condiții, proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD pentru Centrul de Mobilitate Urbană poate fi supus votului Consiliului Local, reprezentând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public pregătite de administrația din Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și două proiecte de hotărâri referitoare la asocierea dintre municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud pentru derularea transportului în […]
Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă pe un teren agricol la niște baloți de paie din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Petresti. Din informațiile primite de […]
VIDEO | Ziua Abrudului și Ziua Minerului, sărbătorite cu spectacole folclorice și artiști locali. Celia urcă pe scenă în această seară. Programul complet
VIDEO | Ziua Abrudului și Ziua Minerului, sărbătorite cu spectacole folclorice și artiști locali. Celia urcă pe scenă în această seară. Programul complet Orașul Abrud este astăzi, sâmbătă, 25 iulie 2026, gazda unui eveniment dedicat comunității locale și tradițiilor din Munții Apuseni. Cupru Min SA și Primăria Abrud organizează ediția din acest an a Zilei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro pe lună
Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene. Persoanele care pot primi până la 1.500 de euro...
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul
Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru...
Știrea Zilei
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Curier Județean
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce
Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce Pe ordinea de...
Foto | Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe masa aleșilor locali
Noua autobază, „Centru de Mobilitate Urbană”, în zona șoselei de centură a municipiului Alba Iulia: Planul Urbanistic de Detaliu, pe...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...