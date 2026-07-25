Incendiu la Petrești: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă pe un teren agricol la niște baloți de paie din localitatea Petrești.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Petresti.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă pe un teren agricol la baloti de paie.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)