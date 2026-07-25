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Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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Alertă alimentară în magazinele Penny: Două sortimente de semințe, retrase de pe rafturi. Motivul

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare a două sortimente de semințe marca WELLGOOD, vândute în magazinele Penny, după ce analizele au indicat depășirea nivelului maxim admis de acid cianhidric.

Potrivit instituției, măsura a fost luată de furnizorul Encinger SK s.r.o., iar produsele sunt rechemate din motive de siguranță alimentară.

„Furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piaţă două sortimente de seminţe marca WELLGOOD, întrucât a fost depăşit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existenţa unui risc pentru sănătate”, a transmis ANSVSA.

Produsele vizate

Rechemarea vizează următoarele produse:

– WELLGOOD Semințe de in 200 g (Flax Seeds 200 g), cod GTIN 4070308146454, cu date de expirare cuprinse între 20 noiembrie 2026 și 9 februarie 2027;

– WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g (Mixed Seeds for Salads 200 g), cod GTIN 4337256946483, cu date de expirare cuprinse între 29 august 2026 și 3 noiembrie 2026.

Autoritatea precizează că rechemarea se aplică exclusiv loturilor cu datele de expirare menționate și livrate în magazinele Penny.

Clienții pot returna produsele fără bon fiscal

ANSVSA îi îndeamnă pe consumatorii care au cumpărat aceste produse să nu le consume și să le returneze în orice magazin Penny.

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume. Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal”, a transmis instituția.

Potrivit autorităților, produsele au fost deja retrase de la comercializare.

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