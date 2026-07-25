Ce trebuie să mănânci vara ca să-ți protejezi organismul
Ce trebuie să mănânci vara ca să-ți protejezi organismul
Când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, alimentația nu mai este doar o chestiune de gust, ci una de sănătate. Medicii și nutriționiștii atrag atenția că organismul consumă mai multă apă și electroliți, iar mesele grele pot accentua senzația de oboseală, disconfortul digestiv și riscul de deshidratare. Specialiștii recomandă un regim alimentar bazat pe hidratare, alimente ușoare și porții moderate.
Apa, primul „aliment” al verii
În zilele caniculare, necesarul de lichide crește considerabil. Setea apare adesea după ce organismul a început deja să se deshidrateze, motiv pentru care hidratarea trebuie făcută constant, pe parcursul întregii zile.
Pe lângă apă, sunt recomandate ceaiurile neîndulcite, apa minerală, limonada preparată în casă fără zahăr și supele reci. Fructele și legumele bogate în apă contribuie și ele la refacerea rezervelor de lichide.
Fructele și legumele, vedetele sezonului
Pepenele roșu și galben, castraveții, roșiile, dovleceii, salata verde, ardeii, piersicile, caisele și fructele de pădure sunt printre cele mai potrivite alegeri în timpul verii. Acestea conțin cantități mari de apă, vitamine, minerale și antioxidanți, care ajută organismul să facă față stresului termic.
Nutriționiștii recomandă consumul lor proaspăt, în salate sau gustări, evitând preparatele excesiv procesate.
Proteine ușoare, în locul preparatelor grele
Carnea grasă, mezelurile și preparatele prăjite sunt mai greu de digerat și pot accentua senzația de disconfort în zilele foarte calde.
În schimb, sunt indicate:
*peștele;
*carnea slabă de pui sau curcan;
*ouăle;
*iaurtul și chefirul;
*brânzeturile proaspete;
*leguminoasele preparate ușor
Aceste alimente oferă proteine de calitate fără a suprasolicita digestia.
Mese mici și dese
În locul unui prânz foarte consistent, specialiștii recomandă 4-5 mese mai mici pe zi. Digestia produce căldură, iar mesele abundente pot amplifica senzația de supraîncălzire.
Un mic dejun cu iaurt și fructe, o salată la prânz și o cină ușoară sunt variante potrivite în perioadele cu temperaturi extreme.
Electroliții, esențiali când transpirația este abundentă
Prin transpirație se pierd sodiu, potasiu și magneziu. Pentru majoritatea persoanelor, aceste minerale pot fi refăcute prin alimentație:
*banane;
*avocado;
*roșii;
*spanac;
*cartofi;
*nuci și semințe;
*iaurt
Persoanele care desfășoară activități fizice intense în aer liber pot avea nevoie de băuturi cu electroliți, însă acestea trebuie consumate cu moderație.
Ce alimente este bine să eviți
În perioadele de caniculă, medicii recomandă limitarea:
*alimentelor foarte grase;
*prăjelile
*preparatele tip fast-food;
*dulciurile în exces;
*băuturile alcoolice;
*băuturile cu foarte mult zahăr;
*consumul exagerat de cafea și energizante, care pot favoriza deshidratarea la unele persoane.
Atenție la siguranța alimentară
Temperaturile ridicate favorizează multiplicarea bacteriilor. Produsele perisabile nu trebuie lăsate ore întregi la temperatura camerei, iar carnea, lactatele și preparatele cu ouă trebuie păstrate permanent la rece.
Fructele și legumele trebuie spălate înainte de consum, iar alimentele cumpărate refrigerate trebuie transportate și depozitate corespunzător.
Un meniu potrivit pentru o zi toridă:
*Mic dejun: iaurt natural cu ovăz și fructe de pădure.
*Gustare: pepene roșu sau piersici.
*Prânz: salată cu pui la grătar, roșii, castraveți și verdețuri.
*Gustare: chefir sau un fruct.
*Cină: pește la cuptor cu dovlecei și salată verde.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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