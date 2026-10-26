Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 8 noiembrie 2026: Ninsori și temperaturi frecvent negative la munte. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

România intră într-un proces de răcire treptată la final de octombrie și început de noiembrie. Potrivit estimării meteorologice pentru intervalul 26 octombrie – 8 noiembrie 2026, temperaturile maxime vor coborî, în unele regiuni, spre 7–10 grade Celsius, iar minimele vor ajunge în jurul pragului de îngheț. La munte, cele mai reci nopți vor aduce temperaturi de până la -5 grade, iar precipitațiile vor fi prezente în mai multe zone ale țării, inclusiv sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2026 este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local prin modele statistice, precum și intervalele în care probabilitatea de precipitații este mai ridicată.

BANAT

În prima săptămână de prognoză, temperaturile diurne vor oscila de la o zi la alta. Până pe 28 octombrie, acestea vor crește ușor, urmând ca până pe 31 octombrie să scadă, astfel încât media regională a temperaturilor maxime se va situa între 14 și 16 grade Celsius.

Ulterior, după o ușoară revenire pe 1 noiembrie, când media maximelor va ajunge la 14 grade, se va instala o tendință de scădere continuă, până la valori medii de aproximativ 10 grade.

Temperaturile minime vor crește de la 4 grade pe 27 octombrie până la aproximativ 6 grade pe 30 și 31 octombrie. Ulterior, acestea vor scădea treptat, ajungând la 2 grade pe 8 noiembrie. Valorile menționate reprezintă medii regionale.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele două zile ale intervalului. În restul perioadei, precipitațiile se vor semnala sporadic și pe arii restrânse.

CRIȘANA

Vremea va debuta cu temperaturi mai scăzute decât în intervalul anterior, nebulozitate persistentă și ploi. Media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade Celsius, însă pe 27 și 28 octombrie se va încălzi ușor, până la valori medii de 16 grade.

În perioada 29 octombrie – 8 noiembrie, temperaturile vor înregistra variații ușoare, dar tendința generală va fi de scădere, până la o medie a maximelor de aproximativ 10 grade.

Temperaturile nocturne vor evolua diferit față de cele diurne în prima săptămână. Pe fondul nebulozității persistente, media minimelor va porni de la 6 grade, va coborî spre 4 grade, apoi va reveni la aproximativ 6 grade până pe 30 octombrie. În a doua parte a intervalului, se conturează o tendință de scădere până la 0 grade.

Pe 26 octombrie va ploua pe arii extinse, iar ulterior precipitațiile vor apărea trecător și izolat.

TRANSILVANIA

În primele două zile ale intervalului, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 grade Celsius. Ulterior, se va încălzi ușor, până la o medie de 14 grade pe 28 și 29 octombrie.

Începând din 30 octombrie și până la finalul intervalului, temperaturile vor continua să varieze de la o zi la alta, însă tendința generală va fi de scădere treptată, până la o medie a maximelor de aproximativ 8 grade.

Temperaturile minime vor avea o evoluție diferită în prima săptămână, cu o creștere treptată de la o medie de 2 grade pe 26 octombrie la 5–6 grade pe 30 și 31 octombrie. În a doua parte a perioadei, pe fondul unei advecții de aer rece, minimele vor scădea continuu, ajungând la valori medii regionale cuprinse între -2 și 0 grade Celsius.

Pe 26 octombrie, ploile vor cuprinde arii mai extinse. Ulterior, precipitațiile vor mai apărea doar pe alocuri.

MARAMUREȘ

În textul-sursă există o neconcordanță privind datele prognozei: paragraful referitor la temperaturi menționează zilele de 19–23 octombrie, deși intervalul anunțat este 26 octombrie – 8 noiembrie. Din acest motiv, valorile respective trebuie verificate în documentul meteorologic original înainte de publicare.

Potrivit aceleiași secțiuni, media temperaturilor maxime ar urma să se încadreze ulterior între 15 și 19 grade, cea mai ridicată valoare fiind estimată pe 28 octombrie. Media temperaturilor minime ar urma să se mențină în jurul valorii de 6 grade în a doua săptămână, cu o tendință de scădere spre 4 grade la finalul intervalului.

Probabilitatea de ploaie ar fi mai ridicată în perioada 21–27 octombrie, iar la mijlocul acesteia ar putea fi înregistrate cantități însemnate de apă. Și aceste date necesită verificare, deoarece o parte dintre ele se situează în afara intervalului de prognoză anunțat.

MOLDOVA

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17 grade Celsius. Pentru perioada 27–31 octombrie sunt estimate valori mai scăzute, în general între 13 și 14 grade.

La începutul lunii noiembrie, temperaturile vor continua să scadă, de la o medie a maximelor de 11 grade pe 1 noiembrie până la 7–8 grade după 4 noiembrie.

O evoluție asemănătoare este estimată și pentru temperaturile minime. Acestea se vor situa între 6 și 8 grade până la finalul lunii octombrie, apoi vor scădea treptat, ajungând la 0–2 grade în prima săptămână din noiembrie.

Evoluția prognozată indică o trecere de la valori apropiate de normalul climatologic în ultima săptămână din octombrie la o vreme mai rece decât în mod obișnuit la începutul lunii noiembrie.

Temporar, va ploua pe 27 și 28 octombrie. Precipitațiile vor reveni și în restul intervalului, iar în prima săptămână, pe fondul scăderii temperaturilor, sunt posibile și precipitații mixte.

DOBROGEA

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 18–19 grade Celsius. Pentru perioada 27–31 octombrie sunt estimate valori mai scăzute, în general între 14 și 16 grade.

Luna noiembrie va debuta cu o tendință de răcire. Media temperaturilor maxime va scădea de la 13–14 grade pe 1 noiembrie până la 10–11 grade în perioada 4–8 noiembrie.

Temperaturile minime vor avea o evoluție similară. Acestea se vor situa în jurul valorilor de 10–11 grade până pe 29 octombrie, după care vor scădea treptat, ajungând la 3–4 grade spre finalul intervalului.

Temporar, va ploua în perioada 27–31 octombrie. Pe 28 octombrie sunt posibile cantități însemnate de apă. Ploile vor reveni și în restul intervalului, cu o probabilitate mai ridicată după 3 noiembrie.

MUNTENIA

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17–18 grade Celsius. Pentru perioada 27–31 octombrie sunt estimate valori ceva mai scăzute, în general între 14 și 16 grade.

Începutul lunii noiembrie va aduce o răcire treptată, de la o medie a maximelor de 14 grade pe 1 noiembrie până la aproximativ 10 grade în perioada 4–8 noiembrie.

Temperaturile minime vor avea o evoluție similară. În prima săptămână de prognoză, respectiv între 26 octombrie și 1 noiembrie, media acestora va fi de 8–9 grade, urmând să scadă până la 1–2 grade în a doua săptămână.

Temporar, va ploua în perioada 27–31 octombrie. Pe 28 octombrie sunt posibile cantități însemnate de apă. Ploile vor apărea și în restul intervalului de prognoză.

OLTENIA

Luna octombrie se va încheia cu temperaturi, în general, apropiate de normalul climatologic al perioadei. Maximele vor avea o medie de 14–16 grade Celsius, cu valori mai ridicate în jurul datei de 29 octombrie. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade.

Pentru începutul lunii noiembrie, estimările indică o răcire a vremii. După 3 noiembrie, media temperaturilor maxime ar putea coborî până la aproximativ 10 grade, în timp ce media minimelor va ajunge la 2–3 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie, precum și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

LA MUNTE

Media temperaturilor diurne va fi de 5–6 grade Celsius în primele două zile ale intervalului. Ulterior, aceasta va crește la 7–8 grade pe 28 și 29 octombrie, după care se va instala o tendință de scădere treptată.

În prima săptămână din noiembrie, temperaturile diurne vor fi, în general, în jurul valorii de 2 grade.

Temperaturile minime vor fi predominant pozitive în prima săptămână, cu excepția dimineții de 27 octombrie, când media acestora va coborî la -2…-1 grad. După 1 noiembrie sunt estimate temperaturi minime preponderent negative, iar în cele mai reci nopți media regională va ajunge în jurul valorii de -5 grade.

Probabilitatea de precipitații, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie, precum și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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