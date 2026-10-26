Călin Georgescu scapă de arestul preventiv: Tribunalul București a dispus plasarea sub control judiciar
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv: Tribunalul București a dispus plasarea sub control judiciar
Tribunalul București a respins ca neîntemeiată solicitarea DIICOT de prelungire a arestării preventive în cazul lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea acestei măsuri cu controlul judiciar. Procurorii pot contesta decizia în termen de 48 de ore.
Hotărârea vine în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat în legătură cu un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, reclamat de un om de afaceri din Buzău.
Decizia Tribunalului București
Magistrații au analizat luni, 26 octombrie 2026, cererea procurorilor DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu. Instanța a respins solicitarea și a decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar.
Georgescu se afla în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie, în cadrul anchetei privind presupusa înșelăciune care ar fi provocat un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.
Decizia de luni vine după o serie de hotărâri succesive privind măsura preventivă. La 13 octombrie, Tribunalul București admisese cererea lui Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. DIICOT a contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel București a admis contestația la 23 octombrie, menținând definitiv arestarea preventivă la acel moment.
Ulterior, instanța a analizat separat solicitarea de prelungire a măsurii, respinsă prin decizia pronunțată luni.
Cum ar fi fost produs prejudiciul de 1,1 milioane de euro
Potrivit informațiilor din anchetă, Călin Georgescu l-ar fi pus în legătură pe omul de afaceri Răzvan Leu cu Ionel Rusen, pe care l-ar fi prezentat drept o persoană cu numeroase relații în mediul de afaceri și demnă de încredere.
Discuțiile ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesarea fondurilor, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere o garanție în valoare de 1,1 milioane de euro.
Din această sumă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea din Dubai, în timp ce 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit anchetatorilor, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Documentele bancare menționate în anchetă ar indica două transferuri: primul, în valoare de un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și al doilea, de 100.000 de euro, realizat la 20 ianuarie 2022.
În cazul celui de-al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi explicat omului de afaceri că banii erau necesari pentru o majorare de capital, operațiune care ar fi permis creșterea finanțării promise la 15 milioane de euro.
Unde ar fi ajuns banii
Potrivit anchetatorilor, finanțatorul prezentat victimei ar fi fost Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția.
Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în ceea ce privește jurisdicția asociată entității prezentate drept finanțator.
Finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat, iar cele două transferuri ar fi stat la baza prejudiciului estimat la 1,1 milioane de euro.
Cercetările vizează stabilirea împrejurărilor în care au fost efectuate transferurile și a rolului persoanelor implicate. Susținerile din dosar reprezintă acuzații formulate în cadrul anchetei și trebuie analizate în raport cu probele administrate și cu prezumția de nevinovăție.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
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