Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | Au început pregătirile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii. Când se va deschide?
Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Sibiu. Meșterii pun la punct ultimele detalii pentru cel mai așteptat eveniment al iernii
Deși mai este mai mult de o lună până la deschiderea oficială, pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu sunt în plină desfășurare. În ateliere din toate colțurile țării, meșterii artizani lucrează de zor pentru ca, pe 14 noiembrie, când târgul își va deschide porțile, totul să fie perfect.
Pentru ei, participarea nu înseamnă doar câteva zile de expunere, ci luni întregi de muncă și planificare. De peste 10 ani, înscrierile pentru târg încep încă din luna mai, iar competiția este tot mai mare.
Citește și: FOTO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu: Căsuța lui Moș Crăciun și Liftul Fermecat, Santa’s Land – tărâmul celor mici, cadouri și produse de sezon, suveniruri artizanale și delicii culinare, într-o atmosferă de poveste
„De peste 10 ani, înscrierile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu se fac din luna mai. Avem o cerere dublă faţă de locurile disponibile, ceea ce ne permite să facem o selecţie bazată pe calitate a expozanţilor. Faptul că expozanţii au atât de mult timp la dispoziţie de la selecţie şi până la deschiderea târgului face diferenţa dintre a participa sau nu la eveniment.
Avem mulţi artizani care dacă nu ar avea suficient timp pentru producţie şi pregătiri nu ar putea niciodată să participe la un eveniment de o asemenea amploare”, explică Andrei Drăgan Răduleţ, preşedintele Asociaţiei Events For Tourism, organizatorul evenimentului.
Anul acesta, Târgul de Crăciun promite o ofertă și mai bogată, cu produse pentru toate gusturile și buzunarele: de la bijuterii cu perle și pietre semiprețioase, lumânări parfumate din ceară de soia și statuete sculptate în lemn de măslin, până la căciuli din blană naturală, ceramică fină, coronițe decorative și cadouri personalizate.
Pentru unii expozanți, târgul de la Sibiu a devenit o tradiție personală. Vin an de an, unii ajunși deja la a opta sau chiar a optsprezecea participare. Spun că revin pentru atmosferă, pentru public și pentru modul impecabil în care este organizat evenimentul.
„Am venit prima dată în 2021, mai mult din întâmplare – iarna nu avem activitate intensă şi am vrut să ne diversificăm activitatea. De atunci suntem nelipsiţi an de an, pentru că oamenilor le place la nebunie produsul nostru (ciocolată caldă cu diverse arome).
Avem târg de Crăciun şi la noi în Bucureşti, dar cu toate astea preferăm să facem un efort destul de mare şi să venim toată perioada de 52 de zile la Sibiu, cu aparate, cu personal la vânzare. Merită, şi ne place mult atmosfera şi interacţiunea cu clienţii”, spune unul dintre expozanți, distribuitor de produse pe bază de ciocolată.
Pentru alții, pregătirea înseamnă muncă intensă încă din vară, pentru a se asigura că pot face față cererii uriașe din timpul sărbătorilor.
„E nevoie să facem stocuri serioase înainte să înceapă târgul, pentru că apoi nu vom mai avea timp să producem, nu are cine. Suntem o echipă mică, noi le producem, tot noi stăm la vânzare. Venim de mult timp şi am învăţat ce merge cel mai bine. Dar pentru că ştim că şi vizitatorii revin de la an la an, avem grijă să aducem mereu şi produse noi”, spun reprezentanţii Unique Sesam, producător de bijuterii hand-made.
Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne unul dintre cele mai iubite evenimente din România, atrăgând anual zeci de mii de vizitatori din țară și din străinătate. Pe lângă produsele autentice și atmosfera de basm, organizarea riguroasă și respectul față de tradiție fac din fiecare ediție o experiență memorabilă.
Anul acesta, magia Crăciunului va prinde viață în Piața Mare din Sibiu între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Lumini, miros de scorțișoară și ciocolată caldă, zeci de artizani și o atmosferă de poveste. Toate acestea îi așteaptă pe cei care vor să simtă din plin spiritul sărbătorilor.
Sursa foto: ARHIVĂ
