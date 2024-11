FOTO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu: Căsuța lui Moș Crăciun și Liftul Fermecat, Santa’s Land – tărâmul celor mici, cadouri și produse de sezon, suveniruri artizanale și delicii culinare, într-o atmosferă de poveste

S-a deschis Târgul de Crăciun de la Sibiu: Căsuța lui Moș Crăciun și Liftul Fermecat, Santa’s Land – tărâmul celor mici, cadouri și produse de sezon, suveniruri artizanale și delicii culinare, într-o atmosferă de poveste

Puțin peste o lună mai este până la sărbătorile de iarnă care se apropie cu pași repezi, iar marile orașe ale țării sunt deja învăluite în arome de turtă dulce și vin fiert cu scorțișoară. Şi cum Crăciunul înseamnă milioane de lumini, ghirlande şi decoraţiuni, târgul de Crăciun din Sibiu şi-a deschis aseară porţile pentru turiştii de pretutindeni.

În Sibiu, magia sărbătorilor de iarnă a învăluit vineri seara întreg oraşul, iar moşul a venit cu o desagă plină de cadouri și surprize!

Pe 15 noiembrie 2024, în Piața Mare s-a aprins bradul și cupola de lumini și s-a inaugurat Târgul de Crăciun din Sibiu – Capitala incontestabilă a Crăciunului.

Spiridușii năstrușnici au luat parte la magie. Turmenic, spiridușul pe picioroange, e mereu plin de energie și entuziasm. ⁠Vis e spiridușul somnoros care își dorește doar să se odihnească, dar va descoperi că magia nu poate fi amânată. Magie, fetița curioasă și cu o inimă plină de speranță, va învăța importanța dorințelor în ajunul Crăciunului. Vino să îi cunoști și să îi ajuți să pornească Magia!

Târgul va putea fi vizitat zilnic până la 5 ianuarie. De luni până vineri, căsuțele expozanților sunt deschise între 11:00 și 22:00, iar sâmbătă și duminică, programul începe la 10:00 și se termină la 22:00, cu garanția că în acest interval toate căsuțele sunt deschise.

„E o ediţie în care am modificat întreg conceptul. Am rearanjat piaţa mare. Am creat în piaţa mică Santa’s Land, tărâmul celor mici, cu foarte multe surprize pentru ei. În Piaţa Mică, avem o nouă surpriză o cabană din lemn masiv, construită în Austria, special pentru târgul de Crăciun de la Sibiu”, spune Bogdan Brilinskey, reprezentant Targul de Crăciun.

La Alba Iulia, Piața de Crăciun se va deschide săptămâna viitoare, în data de 20 noiembrie 2024, iar organizatorii au intrat cu pregătirile pe ultima sută de metri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI