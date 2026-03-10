Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, două premii I în cadrul Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Transilvania” 2026

Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut două premii I în cadrul Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Transilvania” 2026.

Antonia Dogeanu a fost răsplătită cu Premiul I atât la secțiunea Studii Teoretice Muzicale cât și la secțiunea Pian.

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca a organizat a doua ediție a Concursului de Interpretare Muzicală „Transilvania”, dedicat elevilor talentați din învățământul vocațional preuniversitar, clasele IV-XII, între 20 februarie și 1 martie 2026.

Concursul a reprezentat o sărbătoare a artei muzicale, oferind participanților ocazia de a străluci pe scenă și de a-și demonstra măiestria.

Concursul de Interpretare Muzicală „Transilvania” păstrează standardele ridicate ale evenimentelor organizate de acest colegiu, având o componentă internațională ce oferă participanților șansa de a concura cu tineri artiști din diverse țări.

Această deschidere globală sporește competitivitatea și contribuie la schimbul de idei și stiluri interpretative, elevând nivelul artistic al evenimentului.

