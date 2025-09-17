Tânăr din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea

Tânăr de 25 ani din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea

În noaptea de 16 spre 17 septembrie, polițiștii din Ocna Mureș au tras pe dreapta un tânăr de 25 de ani care circula cu un ATV pe strada Mihai Eminescu.

Din verificări a rezultat că nu avea permis și nici vehiculul nu era înmatriculat, iar un test cu etilotestul a arătat 0,69 mg/l alcool în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16/17 septembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Mihai Eminescu din oraș, un vehicul de tip quad, condus de un tânăr de 25 de ani, din localitatea Unirea.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul nu este înmatriculat.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

