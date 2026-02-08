Tânăr din Teius, prins BĂUT la volan pe o stradă din oraș: Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0.68 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din orașul Teiuș, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volan sub influența alcoolului, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, pe strada Decebal din localitate, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, în noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 03.20, polițiștii din Teiuș au oprit pentru control, pe strada Decebal din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Teiuș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În toate cazurile, cercetările sunt continuate.

