Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal

Un tânăr din Sibiu a fost prins la volan, fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 27/28 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gemina din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că acesta nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

