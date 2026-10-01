VIDEO | Bărbat din Teiuș, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere

Bărbat din Teiuș, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere

Un bărbat din Teiuș a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de locuința fostei partenere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute şi dispuse prin ordinul de protecţie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 30 septembrie 2026, bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 15 metri față de imobilul în care se află fosta sa parteneră, în vârstă de 38 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, pentru perioada 25 septembrie 2026 – 25 martie 2027.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

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