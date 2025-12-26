Tânăr din Mihalț, cercetat de polițiști: A condus fără permis de conducere de Crăciun

Un tânăr, de 28 de ani, din Mihalț este cercetat de oamenii legii după ce a condus pe DJ 107, pe raza localității Cergău Mare, fără a deține permis de conducere.

Conform IPJ Alba, la data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 23.50, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe DJ 107, pe raza localității Cergău Mare, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Mihalț.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

