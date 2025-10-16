Tânăr din județul Alba, prins la volan fără permis și ITP expirat de doi ani, în Hunedoara. S-a ales cu dosar penal

Tânăr din județul Alba, prins la volan fără permis în Hunedoara și ITP expirat de doi ani. S-a ales cu dosar penal

Un tânăr de 22 de ani din județul Alba a fost depistat de polițiștii din Hunedoara în timp ce conducea fără permis de conducere. Mai mult decât atât, acesta nu avea nici ITP-ul la autoturism valabil, din anul 2023.

Potrivit IPJ Hunedoara, în data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:45, polițiștii din orașul Călan au depistat în trafic, pe strada Independenței, un tânăr de 22 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul condus nu avea inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă din septembrie 2023.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI