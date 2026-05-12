14 mai 2026 | „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană din Alba
„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană din Alba
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Alba organizează joi, 14 mai 2026, de la ora 10:00, la Sala de Evenimente Primăria Alba Iulia, semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV, parte a programului național omonim dedicat descoperirii vocației și dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.
Programul a ajuns la cea de-a patra ediție, este implementat în 30 de județe și este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.
Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.
„Într-un context economic și profesional aflat într-o continuă transformare, în care adaptabilitatea și inițiativa devin competențe esențiale, educația antreprenorială capătă un rol strategic. Prin acest program, CONAF creează un cadru în care liceenii își pot testa ideile, își pot dezvolta gândirea critică și își pot construi încrederea necesară pentru a face primii pași către un viitor profesional asumat.
Evenimentul reunește 13 echipe formate din 4-6 liceeni din 9 licee ale județului Alba, care vor intra în competiție cu idei de afaceri dezvoltate în urma orelor de educație antreprenorială desfășurate începând cu luna Octombrie 2025. Peste 400 de liceeni au beneficiat de aceste sesiuni aplicate, susținute de 24 de antreprenori locali, implicați activ în formarea unei noi generații orientate către inițiativă și responsabilitate economică.
În cadrul semifinalei județene de la Alba Iulia, echipele participante vor fi evaluate de un juriu format din antreprenori și profesioniști cu experiență, care vor analiza ideile de afaceri propuse, fezabilitatea acestora, modul de implementare, coerența planului de business, capacitatea de lucru în echipă și calitatea prezentării.
Echipa clasată pe locul 1 va obține calificarea în finala națională din București, unde vor avea oportunitatea de a interacționa cu antreprenori de top, de a participa la sesiuni de mentorat și de a-și valida ideile într-un context competitiv de anvergură.
CONAF consideră că educația antreprenorială ține de business și de formarea unei mentalități. Înseamnă curajul de a încerca, asumarea responsabilității și capacitatea de a transforma ideile în realitate. Prin acest program, CONAF oferă liceenilor informație, experiență, inspirație, și direcție pentru că viitorul nu se așteaptă, se construiește.
La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesori coordonatori și elevi implicați în program.
Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile”, se arată într-un comunicat de presă.
„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” este cel mai amplu program național dedicat liceenilor, care conectează educația cu mediul de business și contribuie activ la formarea unei generații pregătite să răspundă provocărilor economiei viitorului.
Sponsori naționali: Auchan România, XP Group, Garanti BBVA, Elit, Bizz Club, Adservio,Vitas
Partener de mobilitate: Renault România
Partener media: Magic FM
Acest eveniment nu ar fi posibil fără susținerea partenerilor locali (Primăria Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba) a sponsorilor locali (CARESTA, LEDTRADING,APULUM,TRANSEURO,DE LA GEORGIA,PEMA ELECTROTEHNIC,TRANSMASTER GROUP,TAO MEDIA,DOMENIILE MARTINUTZI,WE DESIGN YOURSELF,IULIA MOGA BLOOMING,TEILOR NOUA MED,ART INSTAL,MALIKA BOUTIQUE, ARI TOUR, LIVIO DARIO,SALON MONARH,GEHO AQUA INDUSTRIES,AXA PORCELAINE, PENSIUNEA ELEMENT,CORA TRADE CENTER,CONTACO AUDIT CONSULT) și partenerilor media locali (PROALBA.RO, ALBAIULIANUL.RO, ZIARULUNIREA.RO, CAROLINA TV).
Despre CONAF:
Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele.
CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional.
CONAF a luat ființă ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.
CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
EXPROPRIERI pentru întregirea pistei de biciclete „Transalpina de Mamut”: Decizie în Consiliul Local Alba Iulia. LISTA
EXPROPRIERI pentru întregirea pistei de biciclete „Transalpina de Mamut”: Decizie în Consiliul Local Alba Iulia. LISTA În ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 12 mai 2026 a fost aprobat un proiect de hotărâre privind exproprierea, pentru cauză de utilitate publică, a unor terenuri necesare implementării investiției „Realizarea infrastructurii pentru biciclete în Municipiul […]
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța Gala „Destinația Anului 2026”va fi găzduită de Cazinoul din Constanța, joi, 14 mai 2026. Atunci vom afla care dintre destinațiile aflate acum în cursă reușesc să transforme mobilizarea publicului în titlul Destinația […]
FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”
Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri” Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT” va fi derulat și în 2026 în Alba Iulia, a anunțat, marți, 12 mai 2026 primarul Gabriel […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Andrei Caramitru, comparație între România și statele din jur: ,,Ne prăbușim încet spre coada Europei de Est. Suntem cei mai praf și cei mai proști. Se fură ca la balamuc, nu avem justiție, nu avem nimic”
Andrei Caramitru, comparație între România și statele din jur: ,,Ne prăbușim încet spre coada Europei de Est. Suntem cei mai...
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO...
Știrea Zilei
Ordonanța Guvernului Bolojan privind Programul SAFE, atacată la CCR de Avocatul Poporului, după o sesizare făcută de AUR
Ordonanța Guvernului Bolojan privind Programul SAFE, atacată la CCR de Avocatul Poporului, după o sesizare făcută de AUR Avocatul Poporului,...
VIDEO | Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente
Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de...
Curier Județean
14 mai 2026 | „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană din Alba
„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia: 13 echipe de liceeni își prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană...
EXPROPRIERI pentru întregirea pistei de biciclete „Transalpina de Mamut”: Decizie în Consiliul Local Alba Iulia. LISTA
EXPROPRIERI pentru întregirea pistei de biciclete „Transalpina de Mamut”: Decizie în Consiliul Local Alba Iulia. LISTA În ședința extraordinară a...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...