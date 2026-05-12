Andrei Caramitru, comparație între România și statele din jur: ,,Ne prăbușim încet spre coada Europei de Est. Suntem cei mai praf și cei mai proști. Se fură ca la balamuc, nu avem justiție, nu avem nimic”

Andrei Caramitru a făcut într-o postare recentă în mediul online o comparație între România și statele din jur. Concluzia este că ,,ne prăbușim încet spre coada Europei de Est. Suntem cei mai praf și cei mai proști. Stat nereformat din 68 încoace. Se fură ca la balamuc, nu avem justiție, nu avem nimic”.

,,Ne prăbușim încet, încet spre coada Europei de est iarăși. Să fim iarăși țara problema, cei mai praf și cei mai prosti. Cum eram în anii 90.

Uitați-vă în jur măcar un pic:

– Ucraina ? Îi are pe Zely, Budanov, noul ministru al apărării geniul din IT de 35 de ani, pe Magyar șeful la drone. Super super high IQ, top top.

– Ungaria ? Petr Magyar și Tisza, top top. Încep reforme în forță.

– Republica Moldova ? Maia – care doar în ultima lună a demonstrat ca pot judeca end to end un oligarh (Plaha) în 7 luni (condamnat la 19 ani) și să facă reforma administrativă (comasare de raioane și de comune).

– Albania ? Creștere economică masivă, în câțiva ani au făcut coasta lor la mare să arate de top lux. Primul lor ministru e acolo de foarte mult timp, e super inteligent și pro business, foarte respectat.

– Bulgaria ? În ciuda instabilității au reușit să intre în euro, au creștere economică bună și dobânzi minime.

– Grecia ? Au reușit să iasă din lunga criza, au creștere economică și dobânzi mici acum, au un guvern condus de Mytzotakis care e fost consultant la McKinsey …

Nu mai zic de Polonia sau de Estonia și baltici…

La noi? Nu se poate face NIMIC. Avem Olguța, Manda, Grindeanu și Jorjel. Șoșoaca și stegarul dac. Stat nereformat din 68 încoace. Se fura ca la balamuc, nu avem justiție, nu avem nimic totul e zob.

Avem o societate urbană și un mediu privat full europene – dar un stat cleptocratic, mafiotic, comunist nereformat, dezastruos și care ne nenorocește.

Și din cauza asta – avem acum cea mai mare inflație, leul care se devalorizează, suntem de facto în junk, dobânzi la cer, stare de pre-faliment. Și în ciuda situației – refuzăm orice schimbare – cum încearcă cineva ceva îl dăm jos de la guvern.

Așa ceva nu mai trebuie tolerat sau acceptat. Și apropo de toate poveștile despre scenarii și alte chestii insignifiante care se discută acum (tehnocrați sau nu și alte fumigiene). AVEM O BOALĂ GRAVĂ. Trebuie operație. Dacă pui tifon și unguent și iei paracetamol nu rezolvi nimic: trebuie operație mare de tot. Să spui că nu ai boala, că nu există, să tot amâni operația – e dezastruos – că la final poate va fi prea târziu ca să mai funcționeze ceva.

De asta toți care împing ideea de “stabilitate”, de “echilibru”, de “status quo” greșesc la nivel absolut fundamental. Refuză tratamentul și se mint când cred ca nu o să crăpăm la final cu toții dacă nu ne tratăm URGENT!”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

