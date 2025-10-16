Bărbat din Alba, cu mandat internațional pentru FURT calificat, adus în țară din Spania: Va sta doi ani după gratii
Un bărbat din Alba, urmărit internațional, a fost adus în țară. Va sta doi ani după gratii
La data de 15 octombrie 2025, Poliția Română a adus în țară trei persoane urmărite internațional, pentru executarea unor pedepse privative de libertate. Printre acestea se află și un bărbat de 29 de ani, din județul Alba, care fusese condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Citește și: FOTO | Bărbat din Alba, urmărit internațional de 15 ani, adus în România sub escortă. Gheorghe Pîclișan era căutat pentru trafic de persoane, unele dintre victime fiind minore
Bărbatul a fost localizat și adus din Spania, pe baza unui mandat emis de Judecătoria Blaj, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani. Polițiștii l-au introdus în unități de detenție pentru executarea mandatului.
De asemenea, în aceeași zi, alți doi bărbați au fost aduși în țară: un constănțean de 33 de ani, condamnat la 4 ani de închisoare pentru furt, adus din Spania, și un bărbat de 37 de ani din București, condamnat la 2 ani și 3 luni pentru operațiuni financiare frauduloase, adus din Germania.
Toate persoanele aduse în țară au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării pedepselor.
