Ordonanța Guvernului Bolojan privind Programul SAFE, atacată la CCR de Avocatul Poporului, după o sesizare făcută de AUR
Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat CCR privind OUG 38/2026 referitoare la investițiile din apărare, după o reclamație depusă de AUR.
Instituția acuză Guvernul interimar că a adoptat ordonanța fără avizul necesar al Consiliului Legislativ și cu încălcarea interdicției constituționale privind emiterea de ordonanțe după demitere.
Guvernul condus de Ilie Bolojan susține că actul a fost aprobat pe 4 mai, înainte de moțiunea de cenzură PSD-AUR, iar ședința din 8 mai a avut doar rolul de a lua act de avizul negativ al Consiliului Legislativ. În schimb, Avocatul Poporului afirmă că procedura de avizare nu era finalizată la data adoptării.
Sesizarea mai reclamă nerespectarea traseului parlamentar corect, ordonanța trebuind să fie trimisă mai întâi la Camera Deputaților, nu la Senat. De asemenea, Renate Weber consideră neconstituțională introducerea prin OUG a unor mecanisme de trecere forțată în proprietatea statului a unor bunuri private.
AUR a calificat situația drept „un caz fără precedent” și a acuzat Guvernul de „uzurpare”, susținând că ordonanța afectează dreptul de proprietate și drepturile angajaților și contribuabililor.
Executivul a motivat urgența prin necesitatea accelerării investițiilor în industria de apărare și accesarea programului SAFE, precizând că modificările au fost făcute rapid pentru a evita blocaje după eventuala cădere a Guvernului.
