Tânăr din Ighiu, condamnat la închisoare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat. Cât timp va sta după gratii

Un tânăr de 23 de ani din Ighiu a fost reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud, după ce a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 martie 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 martie 2026, de către Tribunalul Alba.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 7 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

