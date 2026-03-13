Curier Județean

Tânăr din Ighiu, condamnat la închisoare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat. Cât timp va sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Tânăr din Ighiu, condamnat la închisoare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat. Cât timp va sta după gratii

Un tânăr de 23 de ani din Ighiu a fost reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud, după ce a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 martie 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 martie 2026, de către Tribunalul Alba.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 7 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 minute

în

13 martie 2026

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Intervin pompierii  Pompierii din Alba Iulia intervin la un accident rutier care a avut loc pe strada Vasile Goldiș, din municipiu, astăzi, 13 martie 2026. Din primele informații, două autoturisme sunt implicate. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la Ziua Maghiarilor de Pretutindeni și mai două evenimente sportive

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

13 martie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la Ziua Maghiarilor de Pretutindeni și mai două evenimente sportive Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, la mai multe evenimente sportive și cultural-artistice organizate pe raza județului, pentru asigurarea unui climat […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat de 54 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru acte de violență: A agresat o femeie pe fondul unor neînțelegeri în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

13 martie 2026

De

Bărbat de 54 de ani din Alba Iulia, REȚINUT pentru acte de violență: A agresat o femeie pe fondul unor neînțelegeri în trafic Joi, 12 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, […]

Citește mai mult