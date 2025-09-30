Tânăr din Cugir REȚINUT pentru furt. Ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei într-o unitate medicală

La 29 septembrie 2025, polițiștii din Cugir au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 24 de ani, suspectat de furt calificat. Acesta ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei, într-o unitate medicală din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 24 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 29 septembrie 2025, tânărul de 24 de ani, în timp ce se afla într-o unitate medicală din oraș, ar fi sustras din geanta unei femei suma de 500 de lei.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe tânărul de 24 de ani, pe strada George Coșbuc din Cugir, asupra acestuia fiind găsită suma de 500 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

