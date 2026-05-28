Tânăr din Cugir, recidivist, condamnat la 3 ani de închisoare pentru spargerea unei magazii: Și-a „vândut” urmele

Un tânăr recidivist din Cugir a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a spart o magazie în toiul nopții și a furat scule, țevi din cupru și un aparat de lipit, încercând apoi să vândă bunurile la doar câteva ore după comiterea faptei.

Magistrații de la Judecătoria Alba Iulia au ajuns la concluzia că inculpatul a acționat cu „o perseverență infracțională” și că sancțiunile anterioare nu au avut niciun efect asupra comportamentului său.

Potrivit hotărârii pronunțate miercuri, 27 mai 2026, tânărul a fost găsit vinovat de furt calificat, după ce, în seara de 13 februarie 2024, între orele 20:00 și 22:00, a pătruns prin efracție într-o magazie aflată în spatele unui imobil din Cugir. Din interior a sustras un aparat de lipit PPR, un sac cu bucăți de țeavă din cupru, două moxuri, o cheie reglabilă și mai multe burghie.

Proprietarul magaziei a descoperit spargerea a doua zi, după ce o vecină l-a alertat că ușile anexei erau distruse. Prejudiciul inițial a fost estimat la aproximativ 2.000 de lei.

Ancheta a avansat rapid după ce un martor le-a povestit polițiștilor că, în noaptea furtului, inculpatul încercase să-i vândă un sac cu scule și resturi de cupru. Martorul a declarat în instanță că îl cunoștea pe inculpat „din oraș” și că știa despre acesta că „se ocupă cu furturi”, motiv pentru care a refuzat oferta.

În fața anchetatorilor, inculpatul și-a recunoscut fapta și a explicat cu lux de amănunte cum a acționat. Acesta a spus că se afla la un magazin cunoscut sub numele „La cozonac”, unde juca la aparate, când a observat un muncitor care depozita mai multe scule într-o magazie. După ce muncitorul a plecat, inculpatul a forțat ușa și a intrat în anexă, de unde a furat bunurile.

Țevile din cupru au fost vândute a doua zi unei societăți comerciale, iar aparatul de lipit a fost ascuns sub treptele din spatele catedralei din oraș. Polițiștii au recuperat o parte dintre bunuri după ce inculpatul a indicat locul unde le ascunsese. Prejudiciul rămas nerecuperat a fost redus la 400 de lei.

Judecătorii au subliniat că inculpatul nu se află la prima faptă penală. Acesta fusese liberat condiționat în 2021, după executarea unei pedepse de 3 ani și 9 luni de închisoare pentru alte infracțiuni contra patrimoniului. Instanța a reținut că noul furt a fost comis în stare de recidivă postexecutorie și că istoricul penal al bărbatului demonstrează „o adaptare deficitară la cerințele vieții sociale”.

Deși inculpatul a recunoscut inițial furtul, instanța a apreciat că gestul nu a reprezentat o asumare sinceră a responsabilității, ci doar o încercare de a obține o pedeapsă mai blândă. Mai mult, pe parcursul procesului, acesta a lipsit de la mai multe termene de judecată, fiind adus inclusiv cu mandat.

Magistrații au decis condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare în regim de detenție, considerând că doar executarea efectivă a pedepsei poate avea un rol preventiv și educativ. Instanța a dispus și obligarea inculpatului la plata a 400 de lei despăgubiri către persoana vătămată, precum și a 900 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

