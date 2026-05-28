FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+

,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+

Curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia s-a transformat într-un adevărat spațiu intercultural al muzicii, dansului și creativității, prin desfășurarea activității educaționale „Musical Trails of Europe – Trasee muzicale ale Europei”, organizată în cadrul proiectului Erasmus+ „Learn Outside, Smile and Shine”.

Evenimentul a reunit elevi din clasele a VI-a și a VII-a ai Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia și elevi din clasele a VI-a și a X-a ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, într-un demers artistic și educațional dedicat promovării valorilor europene, diversității culturale și învățării în aer liber.

În cadrul activității, elevii au reinterpretat într-o manieră creativă dansuri tradiționale inspirate din culturile țărilor partenere ale proiectului: Macedonia de Nord, Grecia, România, Italia și Lituania. Participanții au explorat ritmuri, mișcări și elemente specifice fiecărei culturi, iar una dintre cele mai apreciate componente ale activității a fost faptul că elevii și-au creat propriile coregrafii, demonstrând imaginație, spirit de echipă și implicare activă.

Atmosfera a fost completată de momente artistice autentice oferite de elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au interpretat cântece și dansuri de muzică populară românească, aducând în prim-plan frumusețea și expresivitatea tradițiilor românești.

Desfășurată outdoor, în curtea școlii, activitatea a reflectat spiritul proiectului „Learn Outside, Smile and Shine”, care promovează învățarea experiențială și activitățile educaționale în aer liber, ca modalități de stimulare a creativității, cooperării și stării de bine a elevilor.

Elevii au participat cu entuziasm la toate momentele activității, implicându-se activ în dansuri, exerciții ritmice și prezentări creative, iar energia pozitivă și bucuria colaborării au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă pentru toți participanții.

Momentul final a fost unul simbolic și emoționant: elevii celor două școli, împreună cu profesorii coordonatori, s-au unit într-o horă comună, celebrând prietenia, unitatea și valorile europene promovate prin programul Erasmus+.

Activitatea a fost coordonată de prof. consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana, prof. director Cîmpean Valeria, prof. Paraschivescu Alina și d-na bibliotecar Barb Gianina din cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, în colaborare cu prof. Nicoleta Apostol și prof. de muzică vocală tradițională Bereczki Mihaela din cadrul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se arată înt-un comunicat de presă transmis de Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI