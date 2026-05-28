Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat, miercuri, 27 mai 2026, că nu există în acest moment o concluzie privind negocierile pentru formarea guvernului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la DigiFM că a avut mai multe discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, în această perioadă, după moţiunea de cenzură.

,,Am discutat şi despre aspectele care ţin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de faţă o concluzie a acestor discuţii”, a spus Bolojan.

,,Din punctul meu de vedere, cu cât se găseşte o soluţie mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că, orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilităţi limitate. Dacă până la intrarea în vacanţă parlamentară nu se găseşte soluţia unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanţei parlamentare nicio ordonanţă de urgenţă”, a menţionat premierul interimar, el arătând că un guvern care este interimar are limitările lui acestea.

Despre numele de premier vehiculate în spaţiul public, Ilie Bolojan a spus: ,,Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI