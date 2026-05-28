Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”

Bogdan Ilea

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat, miercuri, 27 mai 2026, că nu există în acest moment o concluzie privind negocierile pentru formarea guvernului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la DigiFM că a avut mai multe discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, în această perioadă, după moţiunea de cenzură.

,,Am discutat şi despre aspectele care ţin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de faţă o concluzie a acestor discuţii”, a spus Bolojan.

,,Din punctul meu de vedere, cu cât se găseşte o soluţie mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că, orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilităţi limitate. Dacă până la intrarea în vacanţă parlamentară nu se găseşte soluţia unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanţei parlamentare nicio ordonanţă de urgenţă”, a menţionat premierul interimar, el arătând că un guvern care este interimar are limitările lui acestea.

Despre numele de premier vehiculate în spaţiul public, Ilie Bolojan a spus: ,,Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”.

Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani

28 mai 2026

Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani Locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a trecut la cele veșnice cu o zi înainte de a împlini venerabila vârstă de 113 […]

VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor

28 mai 2026

Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor  Un turist bulgar a fost atacat, miercuri, de un urs pe DN 7C – Transfăgărășan, după ce ar fi oprit mașina pentru a hrăni animalul și pentru a-l filma.  Întregul incident a fost […]

Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori

28 mai 2026

Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori Proiectul noii legi a salarizării, pus în dezbatere publică luni de Ministerul Muncii, nu mai include indemnizația de dirigenție acordată profesorilor. În prezent, cadrele didactice care ocupă funcția de diriginte beneficiază de o majorare de […]

