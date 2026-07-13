Curier Județean

Tânăr din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

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Tânăr din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 22 de ani din Cugir a fost prins băut la volanul unui autoturism de oamenii legii. În urma verificărilor, aceștia au constatat că avea o alcoolemie de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iulie 2026, în jurul orei 19.58, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Râul Mare din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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