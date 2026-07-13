Foto | Alba în Superliga, stagiune care începe vineri: Abrudeanul Ovidiu Bic („U” Cluj) a ratat Supercupa României

Alba în Superliga, stagiune care începe vineri: Abrudeanul Ovidiu Bic („U” Cluj) a ratat Supercupa României

În prologul noii stagiuni fotbalistice, în Bănie, Universitatea Craiova a cucerit, tot după penalty-uri, Supercupa României, al treilea trofeu adjudecat în 3 luni de olteni în detrimentul „șepcilor roșii”.

Pentru „U” Cluj a jucat 81 de minute abrudeanul Ovidiu Bic, clujenii având joi, pe „Cluj Arena” test european cu Dinamo Kiev, în preliminariile Europa League.

În weekend va porni la drum SuperLiga României, a 109-a ediție a fotbalului de pe prima scenă. În ceea ce privește reprezentanții Albei în elită, comparativ cu sezonul anterior, nu se mai regăsesc albaiulianul Gheorghe Grozav (a reziliat cu Petrolul Ploiești, probabil la Corona Brașov) și Nicolae Carnat (din Mihalț), care a revenit la Concordia Chiajna după ce a retrogradat cu Unirea Slobozia. Incertă este și soarta lui Alexandru Țîrlea (fundașul din Petrești).

Acesta s-a întors la CFR Cluj la finele împrumutului la Metaloglobus, dar nu a fost inclus în lotul deplasat în cantonamentul din Slovenia. Noutatea se numește prezența fundașului Florin Ilie, prin promovarea, după 34 de ani, a Corvinului Hunedoara (din staff face parte un alt albaiulian, Cătălin Crăciun, analist video).

Antrenorul aiudean Bogdan Andone, revelația sezonului precedent cu „vulturii violeți”, are parte de un examen de foc în etapa inaugurală, cu FCSB, fosta sa echipă. Mai activează în eșalonul fruntaș abrudeanul Ovidiu Bic („U” Cluj), aiudeanul Andrei Cordea (CFR Cluj), zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo), jidveianul Răzvan Trif (Csikszereda Miercurea Ciuc). La FC Argeș, în lotul lărgit, este aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008, a debutat stagiunea anterioară), iar în această vară a ajuns la Csikszereda Miercurea Ciuc blăjeanul Victor Oniga (n. 2010).

Programul primei runde din Superliga 2026-2027 este urm[torul>

*vineri, 17 iulie 2026, ora 18.30: FC Voluntari – FC Botoșani; 21.30: FCSB – FC Argeș; *sâmbătă, 18 iulie 2026, ora 18.30: Oțelul Galați – CFR Cluj; ora 21.15: Universitatea Craiova – UTA Arad; *duminică, 19 iulie 2026, ora 17.00: „U” Cluj – Farul Constanța; ora 19.30: Petrolul Ploiești – Dinamo; *luni, 20 iulie 2026, ora 18.30: Corvinul Hunedoara – FK Csikszereda Miercurea Ciuc (la Arad); ora 21.30: Rapid – Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

foto: Sport Pictures

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