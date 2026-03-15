Tânăr de 29 de ani din Lopadea Nouă cu „alcool la bord” pe o stradă din Crăciunelu de Jos: Ce alcoolemie avea

Polițiștii rutieri din Blaj au scos din trafic un tânăr din Lopadea Noua care conducea sub influența alcoolului o mașină pe o stradă din Crăciunelu de Jos.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 martie 2026, în jurul orei 19.45, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Câmpului din localitatea Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Lopadea Nouă.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

