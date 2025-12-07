Tânăr de 25 de ani, din Șpring, cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l

Un tânăr de 25 de ani, din Șpring, este cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan. Avea o alcoolemie de 0,66 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 01.45, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DJ 106I, pe raza localității Șpring un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din localitatea Șpring.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI