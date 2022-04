Tânăr de 22 de ani, prins băut la volan pe strada Tineretului din Cugir. Ce indica aparatul etilotest în urma testării

FOTO| Subprefectul Mureșan, sprijin pentru tinerii români și ucraineni înainte de sărbătorile Pascale

Înainte de sfintele sărbători Pascale, subprefectul Corneliu Mureșan, secretar executiv al PSD Alba, s-a implicat în două acțiuni umanitare, sprijinind tineri români și ucraineni. Activitățile au fost derulate alături de colegii săi din PSD și PES Activists.

”În Joia Mare am întalnit adolescenți și copii frumoși, dar pe care soarta îi pune la grea încercare. Viața lor este la ,,răsărit” și sunt convins că dificultățile îi vor face mai puternici.

În prima parte, alături de prietenul și colegul meu din PSD Alba, Andrei Sărmășan, am răspuns apelului de a fi alături de adolescenți ucraineni, jucători de polo. Acestia formează o echipă competitivă și sunt cazați la Alba Iulia, fugind astfel din cauza războiului din țara lor. I-am apreciat mereu pe cei care fac sport de performanță și cunosc foarte bine sacrificiile care trebuie facute pentru obținerea de rezultate. Sportul nu este doar un liant social, ci și o activitate care unește, formează caractere și personalități puternice.

În a doua parte, alături de colegii din PES Activists Alba și primarul din comuna Stremț – Traian Ștefan Popa, am derulat campania sociala #CuloriDePrimăvară – tradiție pentru noi în perioada sărbătorilor Pascale. Am ajuns la Centrul de Plasament de Tip Familial ,,Sf. Ghelasie” din Stremț. Am petrecut clipe frumoase alături de copii și, sperăm noi, și pentru ei a fost o zi frumoasă!”, a scris subprefectul Corneliu Mureșan pe Facebook.