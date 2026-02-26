Tânăr de 22 de ani din Alba Iulia, REȚINUT: Va sta 5 ani și 10 luni după gratii pentru tâlhărie și conducere fără permis
Un tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de oamenii legii, după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
El a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de detenție pentru tâlhărie calificată și conducerea unui vehicul fără permis, fiind încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.
Conform IPJ Alba, la data de 25 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 25 februarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
